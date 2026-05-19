Епоха солодких парфумів: чому аромати десертів стали головним б’юті-трендом і до чого тут Оземпік

Парфуми / © Associated Press

Реклама

Десертні аромати переживають справжній ренесанс. Вони заполонили б’юті-полиці та стали парфумерними хітами продажів. Але за цією «солодкою хвилею» стоїть не лише мода. Психологи та аналітики ринку говорять про глибший зсув — емоційний, нейронний і навіть пов’язаний з медикаментами нового покоління GLP-1, які змінюють самі механізми відчуття голоду та задоволення.

Є парфуми, які просто приємно носити, а є ті, які працюють як емоційний тригер, наприклад, повертають у дитинство, створюють відчуття затишку чи навіть замінюють десерт після тривалого дня. Саме до таких належать гурманські аромати — композиції з нотами ванілі, карамелі, цукру, фісташки та «їстівних» акордів.

Видання Real Simple розповіло, що саме зараз ці аромати переживають нову хвилю популярності, настільки масштабну, що її пояснюють не лише трендами, а й змінами в тому, як ми відчуваємо задоволення.

Реклама

Гурманські аромати

Гурманські парфуми — це не просто «солодкі запахи», а цілі композиції, натхненні десертами, як-от випічка, креми, цукерки, карамель і вершкові текстури.

І попит на них — не суб’єктивне враження, а цифри. Згідно зі Spate’s 2026 Fragrance Report, фісташка стала одним з ароматичних трендів із найшвидшим приголомшливим показником зростання +852,5% популярності. Паралельно в TikTok і соцмережах вибухають й інші б’юті-хіти:

теплі карамельно-ванільні аромати

парфуми, натхненні солодощами

ванільно-амброві композиції

цукрово-ванільні інтерпретації «солодкого життя»

Суть тренду проста — ми хочемо пахнути так, ніби життя трохи солодше, ніж є насправді.

Солодкі запахи створюють емоційний комфорт

Популярність гурманських ароматів — не лише про моду чи ностальгію, це ще й про біологію. Як пояснює Санам Хафіз, нейропсихологиня з Нью-Йорка, нюх та апетит мають спільні нейронні шляхи. Аромати можуть активувати ті ж самі центри винагороди в мозку, що й їжа.

Реклама

Інакше кажучи, коли ми відчуваємо запах ванілі чи карамелі, мозок може реагувати так, наче ми вже отримали маленьку «дозу задоволення». Саме тому:

карамель асоціюється з теплом і безпекою

шоколадні ноти викликають відчуття винагороди

ваніль працює як універсальний «антистрес»

Це не голод у буквальному сенсі, а емоційна пам’ять про комфорт.

Оземпік і нове відчуття «солодкого»

Останній ривок популярності гурманських ароматів пов’язують зі ще одним фактором, а саме, зростанням використання препаратів GLP-1, зокрема Оземпіка, Вегові тощо. Ці медикаменти можуть суттєво знижувати апетит і потяг до їжі.

І тут починається найцікавіше, адже коли фізичне бажання їсти зменшується, емоційна потреба в «ритуалі задоволення» не зникає повністю. За словами Санам Хафіз, для людей, які приймають GLP-1, аромати можуть стати своєрідною сенсорною заміною. Вони не дають калорій, але частково відтворюють відчуття солодкого задоволення.

Реклама

Вона також підкреслює важливий психологічний аспект, що їжа — не лише паливо, а й ритуал, культура та винагорода.

Тому деякі люди описують стан, коли їхні улюблені страви раптом припиняють приносити минуле задоволення, як своєрідну «емоційну втрату». І аромат із нотами десерту може стати способом зберегти цю «ідентичність задоволення» без порушення фізіологічних змін.

Без калорій, але з емоціями

Цей тренд вписується у ширший культурний зсув — пошук замінників звичних задоволень. Ми вже звикли до безалкогольних коктейлів, декаф-кави та альтернативних способів «ритуалів насолоди». Тепер до цього списку додаються парфуми.

Як пояснює Хафіз, бренди дуже точно зчитують цей запит. Емоційна потреба, яку раніше задовольняв десерт, нікуди не зникла, їй просто потрібен інший вихід.

Реклама

Сучасні гурманські аромати теж змінилися. Вони вже не звучать, як буквально «торт чи цукерка». Сьогодні це складні композиції, де солодкість поєднується з деревними нотами, спеціями та мускусом. Вони «дорослі» й багатовимірні, і саме тому універсальні.

Тож якщо раніше парфуми просто доповнювали образ, то сьогодні вони можуть замінювати маленькі ритуали радощів — від десерту після вечері до миттєвого «перезавантаження» настрою.

Новини партнерів