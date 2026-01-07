Аманда Сейфрід розповіла, як приготувати сирний капустяний суп: рецепт зимової страви

Аманда Сейфрід youtube.com/@NYTCooking / © YouTube

Миска теплого супу, який парує, — це універсальна мова комфорту. Неважливо, що саме ви любите, наприклад, гарбузовий крем-суп або класичний курячий бульйон, тепла страва з простих інгредієнтів завжди асоціюється з турботою та спокоєм.

Цієї зими до колекції «затишних» рецептів додався ще один — сирний капустяний суп, який акторка Аманда Сейфрід приготувала разом із фуд-журналісткою Меліссою Кларк на кухні The New York Times. І так, це той випадок, коли проста страва має вигляд, як ідеальний рецепт для холодних вечорів.

Сирний капустяний суп youtube.com/@NYTCooking / © YouTube

Під час розмови Аманда відверто зізналася, що готування — не її сильна сторона, проте любов до капусти та супів стала вирішальною. Саме тому вона обрала сирний капустяний суп із пореєм та карамелізованою капустою.

Рецепт не перевантажений деталями, але має продуману структуру смаків. У списку інгредієнтів:

вершкове масло

порей

часник

пластівці чилі

білокачанна капуста

овочевий чи курячий бульйон

рис

чебрець

пармезан

лимон

свіжа зелень (кріп або кінза)

сіль

перець

Приготування

Цей суп — приклад того, як простота працює на глибину смаку.

Спочатку капусту та порей карамелізують, щоб з’явилися солодкі, теплі нотки. Потім додають бульйон, рис і чебрець — саме вони формують насичену основу. Окремий кулінарний хитрик, який робить страву особливою, — кірка пармезану, яку треба додати під час варіння. Це класичний спосіб отримати глибокий умамі смак без складних інгредієнтів. Коли рис набухає, а капуста стає м’якою, суп перетворюється на густу, поживну та домашню страву. А фінальний штрих — лимонна цедра, тертий пармезан і свіжа зелень, які додають свіжості та балансу.

Капуста має репутацію «простого» овоча, але насправді вона надзвичайно універсальна. Багата на клітковину, антиоксиданти та належить до родини хрестоцвітих — продуктів, які підтримують травлення та загальне здоров’я.

І головне, капуста ідеально вписується в просту кухню, адже її можна запікати, тушкувати, варити, робити з неї супи чи теплі запіканки. Не дивно, що саме капустяні страви так часто з’являються у зимових меню.

Сирний капустяний суп від Аманди Сейфрід — це не про кулінарні досягнення. Це про тепло, спокій та задоволення від простих речей. Про те, що навіть якщо ви «не готуєте», ви все одно можете створити страву, яка зігріває — і фізично, і емоційно.

У сезон холодів такі рецепти стають маленькими ритуалами турботи про себе. І, можливо, саме у цьому й полягає справжній шик сучасного життя: не у складності, а у затишку, який легко повторити на власній кухні.