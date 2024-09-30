Арабіка чи робуста: експерт розповів, як обрати смачну та ароматну каву

Кава є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Її приготування стало для багатьох людей справжнім ритуалом, який приносить неабияку насолоду, а кавування перетворює ранок в ідеальний і бадьорий початок продуктивного дня. Кава для багатьох – це вже не просто напій, це про емоції, настрій та атмосферу.

Міжнародний день кави, що відзначають 1 жовтня, – свято справжніх поціновувачів ароматного напою. З цієї нагоди ми поспілкувалися з національним чемпіоном і бронзовим переможцем міжнародних змагань із приготування кави у джезві Іваном Білоусовим, менеджером компанії Idealist Coffee Co.. Він розповів, як підібрати для себе якісну каву до смаку, який сорт краще обрати і на що насамперед потрібно звернути увагу.

Як обрати каву собі до смаку?

Передовсім експерт рекомендує обирати каву українського обсмаження, так ви підтримуєте національного виробника, що надзвичайно важливо в наш час. Крім того, така кава буде якіснішою за іноземних виробників. Чому саме так? Тому що в Україні велика частка виробників свіжо обсмажують каву. Вони отримують зелене зерно із-за кордону, обсмажують його в Україні, одразу ж фасують в пачку і передають на продаж.

Звертайте увагу на дату обсмаження. Кава за стандартами зберігається від 12 до 18 місяців, але Іван рекомендує спожити її в перші 5 місяців від дати обсмаження. Саме в цей час – пік смакового потенціалу кави в зернах. Іноді виробники закачують в пачку зернової кави інертний газ азот, який допомагає витіснити кисень і зберегти смак кави довше. Це безпечна технологія і багато хто зараз переходить на таке виробництво. Наприклад, дріп-каву, яку виробляють у компанії Idealist, закачують азотом, що дозволяє зберегти смак кави досить тривалий час.

Країна походження і вид кавового дерева

Звертайте увагу на країну походження і різновид кавового дерева. Іван рекомендує споживати стовідсоткову арабіку, адже вона має вищий потенціал смаку і більшу якість у порівнянні з, наприклад, блендами (сумішами) з робустою.

Країна походження дасть зрозуміти, в якому регіоні вирощувалася кава і який приблизно смаковий профіль ви отримаєте. Для тих, хто вперше обирає каву, експерт рекомендує звертати увагу на смаковий профіль. У ньому зазначені основні дескриптори, тобто зашифровані смаки у каві. Наприклад, кава з Бразилії матиме в дескрипторах шоколад, горіхи, карамель і цитруси. Це схоже на те, як сомельє описує види вина – він порівнює його зі звичними продуктами. Так само відбувається і в каві. У ній є спеціальне колесо смаків, тож, тестуючи каву, ми асоціюємо її зі звичними нам продуктами. Це допоможе вам краще обрати вашу каву.

Після того, як ви скуштували 5 чи 6 різних видів кави, ви можете обрати для себе фаворитів і орієнтуватися з їхньою допомогою. Смаковий профіль вам буде у цьому допомагати.

Додаткові фактори – це висота проростання, різновид арабіки та спосіб обробки кави. Наприклад, кава митої обробки матиме більш яскраву кислотність, а кава натуральної обробки буде солодшою.

Різниця між робустою та арабікою

Робуста орієнтовно займає 25% ринку світового виробництва кави, а арабіка – приблизно 65%, решту – інші різновиди кавових дерев. Чому така велика різниця запитаєте ви? А все тому, що арабіка має більший смаковий потенціал, вона має менший вміст кофеїну у порівнянні з робустою і в ній можна зустріти різні яскраві смаки. За арабікою краще доглядають, вона має кращі смакові характеристики і вищу якість. Це й вплинуло на її розвиток на світовому ринку виробництва кави, тому зараз вона посідає перше місце.

Іван Білоусов

Взагалі робуста є генетичним батьком арабіки. І перша арабіка у світі з'явилася саме завдяки робусті. Робуста росте переважно на висоті до 1000 м над рівнем моря. Виділяючи велику кількість кофеїну, вона протидіє зовнішнім шкідникам і негативним чинникам, які можуть пошкодити це дерево. В робусті приблизно в 2,5 рази більше кофеїну, ніж в арабіці.

Арабіка зростає на висоті від 800 до 2500 тисяч метрів над рівнем моря. У неї більш складний, але водночас і більш делікатний смак, вона не така агресивна і краще сприймається організмом людини.

Зараз у світі існує понад 150 різновидів арабіки і їхня різноманітність пов'язана як з природними, так і зі штучними мутаціями. Для того, щоб вивести новий вид, який буде по-іншому смакувати, важливо розуміти, що арабіка одного і того самого сорту, вирощена в різних країнах, у різних умовах і різному ґрунті, буде кардинально відрізнятися. Тож на смак кави впливає не тільки те, що це арабіка чи робуста, а ще й різновид цієї арабіки і ті умови, в яких вона проростає.

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