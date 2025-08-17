Експерт назвав 5 найекзотичніших сортів чаю і розповів, як їх правильно заварювати

© Credits

Ми разом із Климентом Матюніним — засновником проєкту OYCHA, тітестером, підприємцем і суддею чайного чемпіонату — зібрали п’ять найдивовижніших чаїв світу та розповіли, як їх правильно готувати, щоб розкрити повний смаковий потенціал.

1. Витриманий шен пуер (30–40 років, вологе зберігання, Тайвань)

Це вершина чайного мистецтва Китаю. Витриманий шен пуер зберігають у спеціально контрольованих вологих умовах десятиліттями, дозволяючи листю розвинути глибокі, оксамитові нотки деревини, сухофруктів і землі. Колекціонери порівнюють його з витриманим вином або коньяком — з кожним роком він стає дорожчим і складнішим за смаком.

Як заварювати:

Використовуйте глиняний (ісинський) або срібний чайник — вони найкраще розкриють аромат.

Ополіскуйте листя окропом перед заварюванням, щоб «розбудити» чай.

Можна варити за методом Лу Юя: повільне нагрівання води з чаєм на вогні, поки напій не стане насиченим.

Температура води: 95–100 °C.

Кількість проливів: до 10, кожен наступний — коротший.

Смак: густий, оксамитовий, із легким відтінком камфори та солодких деревних нот.

2. Улун Дун Фан Мей Чжень («Східна красуня»)

Тайванський чай із романтичною легендою: його листя частково «надкушують» цикади, і це природне втручання запускає особливий процес ферментації прямо на плантації. Завдяки цьому «Східна Красуня» має медово-фруктовий аромат і багатошаровий смак, який поціновувачі описують як симфонію літа.

Як заварювати:

Ідеальний метод — гунфу-ча (традиційна чайна церемонія).

Використовуйте гайвань або маленький чайник об’ємом до 200 мл.

Температура води: 85–90 °C.

Час першого проливу — 20–30 секунд, далі скорочуйте.

Подають у двох піалах: одна для пиття, інша — для насолоди ароматом.

Смак: медові ноти, стиглі фрукти, квіти, злегка пряний післясмак.

3. Конкурсний японський зелений чай Ґьокуро

Ґьокуро — «нефритова роса» — вважається найвишуканішим японським зеленим чаєм. Його вирощують у тіні протягом кількох тижнів перед збором, щоб підвищити вміст амінокислот і надати насичений умамі. Конкурсні зразки — ще рідкісніші й виготовляються в обмежених партіях.

Як заварювати:

Можна приготувати «cold brew» (холодний настій) або гарячим способом при 40–60 °C.

Використовуйте чайник «кюсю» з боковою ручкою.

Беріть більше чаю, ніж зазвичай: близько 10 г на 100–150 мл.

Заварюйте 5–7 проливів, кожен — по 1–2 хвилини.

Смак: інтенсивний умамі, солодкуватий, з легкою морською свіжістю.

4. Лю Бао з жовтою пліснявою

Темний китайський чай із префектури Ґуансі. Листя старих чайних дерев після ферментації іноді вкриваються спорами благородної жовтої плісняви, що вважається ознакою преміум-якості. У китайській медицині цей чай використовують для нормалізації водного балансу та виведення токсинів.

Як заварювати:

Можна варити або заварювати проливами (пін ча).

Температура води: 95–100 °C.

Час першого проливу — 20 секунд, далі регулюйте за смаком.

Смак: теплий, землистий, із відтінками деревини, сухофруктів і легким горіховим нюансом.

5. Елітний матча

Матча найвищого ґрейду — рідкісний, надзвичайно дорогий порошковий чай, який у Японії подають лише на особливих церемоніях. Його виробництво обмежене і значна частина залишається в Азії.

Як заварювати:

У форматі усуча (легкий чай із піною) або коіча (густий, насичений чай).

Використовуйте бамбуковий вінчик «часен» і піалу «тяуан».

Для коіча беруть у 3–4 рази більше порошку, ніж для усуча.

Вода — близько 70–80 °C.

Смак: глибокий, насичений, без гіркоти, з ідеальною гармонією солодкого, трав’янистого та умамі.