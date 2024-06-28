Що скуштувати та що купувати: Савва Лібкін розповів про кулінарні візитівки Одеси

Одеса – одна з перлин українського морського узбережжя, колоритне місто в яке у вас не має шансів не закохатися.

В Одесі ви побачите чудову архітектуру та історичну спадщину країни, познайомитесь з гарними людьми та насолодитесь безкрайніми морськими просторами. І що точно не має пройти повз вас – це її неповторний смак.

Відомий одесит Савва Лібкін поділився власними думками, що до того, що варто спробувати та обов'язково скуштувати в Одесі, щоб відчути її на смак та, можливо, забрати з собою додому її часточку.

7 найголовніших закусок одеської кухні:

Шийка;

Тюлька;

Форшмак;

Фарширована риба;

Дунайка з молодою картоплею та кримською цибулею;

Солодкий перець із бринзою;

Салат з мікадо;

25 основних товарів одеської кухні:

Камбала та глось;

Тюлька та пузанок;

Мідії;

Дунайка;

Бичок Батіг;

Барабулька;

Сарган;

Раки;

Рачки;

Щуча ікра;

Бринза овеча молода;

Бринза молода та витримана;

Томати Мікадо;

Бичаче серце;

Картопля молода;

Баклажани;

Перець Білозерка;

Картопля 40-денка та Роксолан;

Огірок Роднічок;

Біла черешня;

Слива Венгерка;

Ягнятина;

Телятина;

Кавун херсонський;

Червона кримська цибуля;

Отже, наступного разу, коли вирішите завітати до Одеси, хапайте цей список порад і хай ваша поїздка стане справжнім гастротуром.

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