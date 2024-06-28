Що скуштувати та що купувати: Савва Лібкін розповів про кулінарні візитівки Одеси

Одеса – одна з перлин українського морського узбережжя, колоритне місто в яке у вас не має шансів не закохатися.
В Одесі ви побачите чудову архітектуру та історичну спадщину країни, познайомитесь з гарними людьми та насолодитесь безкрайніми морськими просторами. І що точно не має пройти повз вас – це її неповторний смак.
Відомий одесит Савва Лібкін поділився власними думками, що до того, що варто спробувати та обов'язково скуштувати в Одесі, щоб відчути її на смак та, можливо, забрати з собою додому її часточку.
7 найголовніших закусок одеської кухні:
- Шийка;
- Тюлька;
- Форшмак;
- Фарширована риба;
- Дунайка з молодою картоплею та кримською цибулею;
- Солодкий перець із бринзою;
- Салат з мікадо;
25 основних товарів одеської кухні:
- Камбала та глось;
- Тюлька та пузанок;
- Мідії;
- Дунайка;
- Бичок Батіг;
- Барабулька;
- Сарган;
- Раки;
- Рачки;
- Щуча ікра;
- Бринза овеча молода;
- Бринза молода та витримана;
- Томати Мікадо;
- Бичаче серце;
- Картопля молода;
- Баклажани;
- Перець Білозерка;
- Картопля 40-денка та Роксолан;
- Огірок Роднічок;
- Біла черешня;
- Слива Венгерка;
- Ягнятина;
- Телятина;
- Кавун херсонський;
- Червона кримська цибуля;
Отже, наступного разу, коли вирішите завітати до Одеси, хапайте цей список порад і хай ваша поїздка стане справжнім гастротуром.
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