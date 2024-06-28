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Що скуштувати та що купувати: Савва Лібкін розповів про кулінарні візитівки Одеси

Що скуштувати та що купувати: Савва Лібкін розповів про кулінарні візитівки Одеси

Савва Лібкін розповів про кулінарні перлини Одеси / Фото: Credits

Одеса – одна з перлин українського морського узбережжя, колоритне місто в яке у вас не має шансів не закохатися.

В Одесі ви побачите чудову архітектуру та історичну спадщину країни, познайомитесь з гарними людьми та насолодитесь безкрайніми морськими просторами. І що точно не має пройти повз вас – це її неповторний смак.

Відомий одесит Савва Лібкін поділився власними думками, що до того, що варто спробувати та обов'язково скуштувати в Одесі, щоб відчути її на смак та, можливо, забрати з собою додому її часточку.

7 найголовніших закусок одеської кухні:

  • Шийка;
  • Тюлька;
  • Форшмак;
  • Фарширована риба;
  • Дунайка з молодою картоплею та кримською цибулею;
  • Солодкий перець із бринзою;
  • Салат з мікадо;

25 основних товарів одеської кухні:

  • Камбала та глось;                                 
  • Тюлька та пузанок;                 
  • Мідії;                                           
  • Дунайка;                                              
  • Бичок Батіг;                                        
  • Барабулька;                            
  • Сарган;                                                   
  • Раки;                                         
  • Рачки;                                           
  • Щуча ікра;                                 
  • Бринза овеча молода;              
  • Бринза молода та витримана;                 
  • Томати Мікадо;
  • Бичаче серце;
  • Картопля молода;                 
  • Баклажани;                                
  • Перець Білозерка;                      
  • Картопля 40-денка та Роксолан;        
  • Огірок Роднічок;                       
  • Біла черешня;                            
  • Слива Венгерка;                          
  • Ягнятина;                                    
  • Телятина;                                           
  • Кавун херсонський;                           
  • Червона кримська цибуля; 

Отже, наступного разу, коли вирішите завітати до Одеси, хапайте цей список порад і хай ваша поїздка стане справжнім гастротуром.

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