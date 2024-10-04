В зернах чи мелена: яку каву купувати та як її зберігати

Якщо ви справжній кавоман, ці поради точно будуть для вас корисними.

Національний чемпіон і бронзовий переможець міжнародних змагань із приготування кави у джезві Іван Білоусов, менеджер компанії Idealist Coffee Co., розповів, яку каву краще обрати – в зернах чи мелену – та як її зберігати.

Що краще: кава в зернах чи мелена

Кава в зернах зберігається набагато довше, ніж мелена. Мелену каву рекомендується спожити протягом двох тижнів – одного місяця. А каву в зернах можна спокійно зберігати протягом 12-18 місяців від дати виробництва, та все ж спожити її краще протягом перших 5 місяців від дати обсмаження. Іван рекомендує зберігати каву в зернах і змелювати її безпосередньо перед приготуванням, тоді ви отримаєте яскравіший та унікальніший смак.

Зберігання кави

Зберігати каву потрібно в закритих герметичних ємностях у недоступному для сонячних променів і світла місцях. Найкраще для цього підійдуть темні герметичні банки або оригінальне паковання. Якщо це кава в пачках 100 або 250 грамів, то вони найчастіше матимуть стрічку-застібку, яка герметично закриватиметься. Такі пачки також мають клапан, який допомагає під час зберігання кави випускати газ із пачки всередині і не пропускати кисень, який негативно впливає на кавові зерна. Кава, контактуючи з киснем, окислюється і поступово вивітрюється, втрачаючи летючі смако-ароматичні сполуки.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, як обрати смачну та ароматну каву.

Читайте також: