Яку обрати воду і яка найкраща температура для приготування кави: поради експерта

Якість води дуже впливає на смак кави, тож, якщо ви хочете, щоб ваш напій був смачним, звертайте на це увагу. А, якщо ви любите заварювати каву ручними методами, тоді ще й корисно буде знати, яка має бути температура води під час її приготування.

Національний чемпіон і бронзовий переможець міжнародних змагань із приготування кави у джезві Іван Білоусов, менеджер компанії Idealist Coffee Co., розповів, яку краще обрати воду для приготування смачної кави та яка має бути температура води під час її заварювання.

Яку потрібно обирати воду для кави?

Вода є дуже важливим фактором для приготування кави. Тому експерт для її приготування вдома рекомендує обирати бутильовану воду. Якщо ви використовуєте систему очистки води, то звертайте увагу на наявність картриджу з мінералізатором. За стандартами Асоціації спешелті кави (SCA), яка досліджує та популяризує культуру споживання кави у світі, рекомендації з мінералізації такі: вода не повинна мати сторонніх присмаків, запаху, хлору і загальний рівень мінералізації має бути приблизно 80 – 150 ppm (parts per million). Якщо ви дотримаєтесь цієї умови, то на якісній воді у вас точно вийде смачно заварена кава.

Температура заварювання кави

Готуючи каву ручними методами, наприклад, у воронці або фільтр-каву потрібно використовувати воду температурою у діапазоні 91-95 градусів Цельсія. Це оптимальна температура для приготування кави. Але вона може відрізнятися в залежності від способу заварювання. Коли ви готуєте каву в турці, то заливаєте її холодною водою і нагріваєте на газу. Або в гейзерній кавоварці: заливаєте холодну воду в спеціальний відсік, ставите на газ і нагріваєте.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, як обрати смачну та ароматну каву.

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