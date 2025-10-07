Як приготувати ризото з лісовими грибами — одну з улюблених страв короля Чарльза / © Associated Press

За словами колишнього королівського шеф-кухаря Darren McGrady, саме ця страва часто з’являлася на столі у резиденції Балморал, коли сезон грибів був у самому розпалі. Кухар, який багато років працював у палаці Букінгем і готував для королівської родини, пригадує: «Ми з Його Величністю й легендарним шефом Антоніо Карлуччо збирали дикі гриби на 50 тисячах акрів маєтку Балморал. Потім ми їх обсмажували, сушили, заморожували і вони ставали справжнім скарбом для осінніх вечерь біля каміну.»

Королівський секрет

Сушені гриби — це не лише практично, а й дуже по-королівськи. Кухар радить висушувати їх за допомогою дегідратора, щоб максимально зберегти смак і аромат.

«Сушені лісові гриби можуть зберігатися до року, — каже шеф. — Просто складіть їх у герметичну банку, а потім, коли забажаєте, залийте гарячою водою. Вони знову стануть м’якими, насиченими ароматом і готовими для вашого ризото.»

Якщо у вас немає дегідратора, гриби можна висушити у духовці за температури у 50–60°C із відчиненими дверцятами. Найкраще підходять лисички, опеньки, білі гриби, а також звичайні печериці — вони теж чудово віддають аромат.

Цей італійський класичний рецепт — фаворит Чарльза. Він ідеально підходить для вечері після прогулянки чи родинного застілля.

Інгредієнти

Арборіо або карнаролі рис 1 склянка (200 г)

Лісові гриби (сушені) 150–200 г

Цибуля шалот або звичайна 1 шт.

Оливкова олія 2 ст. л

Вершкове масло 30 г

Овочевий чи курячий бульйон 600–700 мл

Тертий пармезан 50 г

Сіль

Чорний перець

Свіжі чебрець або петрушка

Трюфельна олія

Приготування

Підготуйте гриби. Якщо вони сушені, залийте окропом і дайте настоятися 15–20 хв. Збережіть ароматну воду — вона стане чудовою частиною бульйону. У великій сковороді розігрійте оливкову олію та вершкове масло. Додайте дрібно нарізану цибулю та обсмажте до прозорості. Висипте рис і готуйте, постійно помішуйте, 2–3 хв, поки зерна не стануть злегка золотавими та не з’явиться горіховий аромат. Налийте трохи гарячого бульйону, перемішайте. Як тільки рис вбере рідину, додайте ще. Це займе близько 20 хв. Через 10–12 хв додайте підготовлені гриби разом із кількома ложками грибного настою. Коли рис стане м’яким, але ще злегка «аль денте», зніміть з вогню. Додайте пармезан, шматочок вершкового масла, перемішайте. Викладіть на тарілку, посипте зеленню, додайте кілька крапель трюфельної олії і ви отримаєте страву, гідну королівського столу.

Порада

Ризото — страва, яку не варто готувати «на запас». Воно найсмачніше одразу після приготування, коли зерна ще зберігають структуру, а соус ніжно огортає кожну ложку.

Кухар згадує, що Чарльз особливо любив цей ароматний грибний аромат восени:

«Після прогулянки холодним шотландським повітрям запах ризото з лісовими грибами наповнював увесь замок. Це була проста, але смачна страва, яка об’єднувала усіх за столом.»

Цей рецепт — не просто їжа, а ритуал спокою та насолоди. Приготуйте його вдома, запаліть свічку, увімкніть джаз або звуки дощу і нехай у вашій оселі запанує справжній королівський затишок Балморалу.