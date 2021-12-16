3 найкращих новорічних закуски з риби

Закуски — це те, що гості запам'ятають краще, ніж гаряче. Якщо, звісно, закуски будуть хорошими.

Рибні закуски прикрасять будь-який новорічний стіл і будуть доречні з білим вином, шампанським і аперитивами.

Кислий норвезький оселедець з яблуками

Credits

Час приготування: 30 хвилин

Кількість порцій: 4

інгредієнти:

7 філе пряного оселедця

1 яблуко

300 мл сметани

1 ст. л. діжонської гірчиці

2 ч. л. цукру

1 ст. л. яблучного оцту

крекери

Якщо філе оселедця виявилося надто солоним, то його можна помістити в воду або молоко і залишити на кілька годин. Потім філе вийняти і розрізати на шматочки. Натерти дрібно яблуко і змішати зі сметаною, гірчицею, цукром і оцтом, приправивши сіллю і перцем за смаком. Шматочки оселедця помістити в посудину, залити соусом і щільно закрити кришкою. Подавати на стіл можна вже через кілька годин, виклавши оселедець на крекер.

Маринована форель із мусом з авокадо

Час приготування: 40 хвилин

Кількість порцій: 4

Інгредієнти:

320 г філе форелі

400 мл соєвого соусу

Мус з авокадо

1 авокадо

1 зубчик часнику (подрібнений)

1 ст. л. сметани

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. соку лайма

сіль за смаком

Йогурт з коріандром

50 мл натурального йогурту

свіжий коріандр

лимон

багет

оливкова олія

Нарізати форель великими шматками квадратної форми, помістити в миску і залити соєвим соусом, залишивши мінімум на 1 ніч. Потім вийняти форель з соусу, обсушити й обсмажити на сковороді буквально хвилину до появи скоринки по краях. Нарізати рибу тонкими скибочками.

Мус з авокадо

Очистити авокадо від шкірки і розім'яти м'якоть вилкою. Поступово додавати подрібнений часник, сметану й оливкову олію. Ретельно перемішати до стану однорідної маси (за необхідності збити в блендері), приправити сіллю і соком лайма.

Йогурт з коріандром

Змішати йогурт з дрібно нарізаним свіжим коріандром і приправити за смаком лимонним соком.

Розігріти духовку до 180°С. Розрізати багет на тонкі скибочки і покласти на деко для випічки. Полити оливковою олією і обсмажити до хрусткої золотистої скоринки (8-10 хвилин). На скибочку хліба покласти трохи мусу з авокадо, скибочку форелі і зверху додати йогурту з коріандром.

Гравлакс із норвезької сьомги

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Рецепт традиційної закуски, яка подається на різдвяну вечерю в кожній норвезькій сім'ї. Дозволяє легко перекусити перед основною стравою і спробувати сьомгу під гірчичним соусом.

Час приготування: 10 хвилин

Час маринування: 6 годин

Кількість порцій: 4

Інгредієнти:

200 г філе свіжої сьомги

2 ст. л. солі

1 ст. л. тростинного цукру

1 ч. л. насіння гірчиці

1 ст. л. свіжого кропу, дрібно нарізаного разом зі стеблами

житні тости

Інгредієнти для соусу:

1 ст. л. свіжого кропу, дрібно нарізаного разом зі стеблами

1 ст. л. діжонської гірчиці

1 ст. л. гірчиці

2 ч. л. оцту

30 мл соняшникової олії

1 цибуля-шалот

4 скибочки хліба

Філе сьомги промити в холодній воді й висушити за допомогою паперового рушника. У мисці потовкти ступкою сіль, цукор, насіння гірчиці й одну столову ложку свіжого кропу, дрібно нарізаного разом зі стеблами, ретельно перемішати і натерти сумішшю філе сьомги. Закрити миску дуже щільно кришкою або кухонною дошкою і залишити на 6 годин за кімнатної температури. Потім сьомгу вийняти з маринаду, видалити кріп і сіль, обтерти паперовим рушником і нарізати тонкими скибочками.

Для соусу змішати два види гірчиці і оцту в мисці. Поступово додати масло і збити до отримання однорідної маси. Додати нарізану цибулю-шалот, кріп і акуратно перемішати. Сьомгу викласти на житні тости, полити зверху соусом і, за бажанням, посипати дрібно нарізаним кропом (без стебел).

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