3 найкращих новорічних закуски з риби

Закуски — це те, що гості запам'ятають краще, ніж гаряче. Якщо, звісно, закуски будуть хорошими.
Рибні закуски прикрасять будь-який новорічний стіл і будуть доречні з білим вином, шампанським і аперитивами.
Кислий норвезький оселедець з яблуками
Час приготування: 30 хвилин
Кількість порцій: 4
інгредієнти:
- 7 філе пряного оселедця
- 1 яблуко
- 300 мл сметани
- 1 ст. л. діжонської гірчиці
- 2 ч. л. цукру
- 1 ст. л. яблучного оцту
- крекери
Якщо філе оселедця виявилося надто солоним, то його можна помістити в воду або молоко і залишити на кілька годин. Потім філе вийняти і розрізати на шматочки. Натерти дрібно яблуко і змішати зі сметаною, гірчицею, цукром і оцтом, приправивши сіллю і перцем за смаком. Шматочки оселедця помістити в посудину, залити соусом і щільно закрити кришкою. Подавати на стіл можна вже через кілька годин, виклавши оселедець на крекер.
Маринована форель із мусом з авокадо
Час приготування: 40 хвилин
Кількість порцій: 4
Інгредієнти:
- 320 г філе форелі
- 400 мл соєвого соусу
Мус з авокадо
- 1 авокадо
- 1 зубчик часнику (подрібнений)
- 1 ст. л. сметани
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. соку лайма
- сіль за смаком
Йогурт з коріандром
- 50 мл натурального йогурту
- свіжий коріандр
- лимон
- багет
- оливкова олія
Нарізати форель великими шматками квадратної форми, помістити в миску і залити соєвим соусом, залишивши мінімум на 1 ніч. Потім вийняти форель з соусу, обсушити й обсмажити на сковороді буквально хвилину до появи скоринки по краях. Нарізати рибу тонкими скибочками.
Мус з авокадо
Очистити авокадо від шкірки і розім'яти м'якоть вилкою. Поступово додавати подрібнений часник, сметану й оливкову олію. Ретельно перемішати до стану однорідної маси (за необхідності збити в блендері), приправити сіллю і соком лайма.
Йогурт з коріандром
Змішати йогурт з дрібно нарізаним свіжим коріандром і приправити за смаком лимонним соком.
Розігріти духовку до 180°С. Розрізати багет на тонкі скибочки і покласти на деко для випічки. Полити оливковою олією і обсмажити до хрусткої золотистої скоринки (8-10 хвилин). На скибочку хліба покласти трохи мусу з авокадо, скибочку форелі і зверху додати йогурту з коріандром.
Гравлакс із норвезької сьомги
Рецепт традиційної закуски, яка подається на різдвяну вечерю в кожній норвезькій сім'ї. Дозволяє легко перекусити перед основною стравою і спробувати сьомгу під гірчичним соусом.
Час приготування: 10 хвилин
Час маринування: 6 годин
Кількість порцій: 4
Інгредієнти:
- 200 г філе свіжої сьомги
- 2 ст. л. солі
- 1 ст. л. тростинного цукру
- 1 ч. л. насіння гірчиці
- 1 ст. л. свіжого кропу, дрібно нарізаного разом зі стеблами
- житні тости
Інгредієнти для соусу:
- 1 ст. л. свіжого кропу, дрібно нарізаного разом зі стеблами
- 1 ст. л. діжонської гірчиці
- 1 ст. л. гірчиці
- 2 ч. л. оцту
- 30 мл соняшникової олії
- 1 цибуля-шалот
- 4 скибочки хліба
Філе сьомги промити в холодній воді й висушити за допомогою паперового рушника. У мисці потовкти ступкою сіль, цукор, насіння гірчиці й одну столову ложку свіжого кропу, дрібно нарізаного разом зі стеблами, ретельно перемішати і натерти сумішшю філе сьомги. Закрити миску дуже щільно кришкою або кухонною дошкою і залишити на 6 годин за кімнатної температури. Потім сьомгу вийняти з маринаду, видалити кріп і сіль, обтерти паперовим рушником і нарізати тонкими скибочками.
Для соусу змішати два види гірчиці і оцту в мисці. Поступово додати масло і збити до отримання однорідної маси. Додати нарізану цибулю-шалот, кріп і акуратно перемішати. Сьомгу викласти на житні тости, полити зверху соусом і, за бажанням, посипати дрібно нарізаним кропом (без стебел).
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