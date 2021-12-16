5 класичних салатів для новорічного столу від Євгена Клопотенка

Святкування Нового року важко уявити без невичерпного вибору салатів на столі. А тому й не дивно, що саме ця їжа домінує на застілля. Вся справа в її універсальності.

Ви можете приготувати кілька салатів, які будуть одночасно і головними стравами, і закускою. Зручно! Саме тому вибирати салати потрібно ретельно і не зупинятися лише на одному варіанті. Моя підбірка новорічних салатів допоможе вам із вибором.

САЛАТ ІЗ ЗАПЕЧЕНОЮ ГРУШЕЮ

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Салат із запеченою грушею захопить в полон увагу ваших гостей і не відпустить до наступного ранку. По-перше, це завжди круто, коли груша є інгредієнтом якоїсь страви. По-друге, запечена груша здивує вас своїм смаком. "Огооооо", — буде перше, що ви скажете, коли спробуєте цей салат.

Інгредієнти:

1 груша

150 г маринованих шампіньйонів

250 г філе індички

100 г оливок без кісточок

2 картоплини

за смаком сіль і перець

Для соусу:

100 г журавлини

1 ч. л. солодкої гірчиці

3 жовтки

2 зубчики часнику

100 мл соняшникової олії

Приготування:

1. Натріть філе індички сіллю і перцем, а потім збризніть маслом. Потім запікайте її в духовці протягом 25 хвилин за температури 180 градусів.

2. Картоплю потрібно ретельно вимити, обсушити, загорнути у фольгу і відправити в духовку до індички. Запікайте картоплю протягом 25-30 хвилин.

3. Соус айолі з журавлиною буде заправкою для салату. У ємності змішайте 3 яєчних жовтки, 2 зубчики часнику і 1 ч. л. гірчиці.

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4. Перебити інгредієнти занурювальним блендером. В процесі поступово додайте 100 мл олії і 100 г журавлини. Сіль і перець за смаком. Соус повинен бути однорідної консистенції.

5. Грушу помийте й обсушіть. Потім розріжте навпіл уздовж. Половинки викладіть на поверхню для запікання, посипте сіллю і запікайте за температури 180 градусів протягом 10 хвилин. Так груша збереже свою трохи тверду текстуру.

6. Філе індички та картоплю наріжте кубиками.

7. Мариновані печериці наріжте навпіл або на четвертинки.

8. Оливки без кісточок наріжте кільцями.

9. З половинок груші наріжте слайси завтовшки 1 см і відкладіть їх. Це будуть прикраси для салату. Решта груші наріжте кубиком.

10. З'єднайте інгредієнти в салатнику і додайте соус айолі з журавлиною, ретельно перемішайте. Сіль і перець за бажанням.

11. Салат прикрасьте слайсами груші, які ви зробили раніше.

САЛАТ ОЛІВ'Є З ГРИБАМИ І КУРКОЮ

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Було б цікаво провести дослідження і дізнатися, з чим люди асоціюють Новий рік більше: з дідом Морозом чи з олів'є. Думаю, що дід із подарунками програє своєму противнику "в суху". Жоден Новий рік не обходиться без цього салату.

Інгредієнти:

250 г печериць

1 ст. л. рослинної олії

1 лавровий лист

3 горошини запашного перцю

400-500 г курячого філе

4 яйця

1 банка зеленого горошку

4 солоних огірки

3 картоплини, відварених у мундирі

2 відварених морквини

3 ст. л. домашнього майонезу

за смаком сіль і перець

Приготування:

1. Вимиті і сухі гриби покладіть в форму для запікання і полийте 1 ст. л. рослинної олії. Сіль додайте за смаком. Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте гриби запікатися протягом 20 хвилин.

2. Картоплю потрібно зварити в мундирі, очистити й нарізати середніми кубиками.

3. Морква також відваріть, очистіть від шкірки і наріжте кубиками, як картоплю.

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4. Куряче філе покладіть в сотейник із підсоленою водою, лавровим листком і запашним перцем. Необхідно варити його 25 хвилин після кипіння.

5. Почистіть зварені круто яйця і наріжте кубиками.

6. За готовності куряче філе потрібно охолодити і нарізати невеликим кубиком.

7. Готові гриби також наріжте кубиком.

8. Те ж саме зробіть із солоними огірками.

9. Всі інгредієнти перемішайте в ємності разом із консервованим горошком. Заправте салат домашнім майонезом і знову перемішайте. Сіль і перець за смаком.

САЛАТ З ЯЗИКОМ

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Салат з язиком максимально заслужив бути в списку бажань на новорічному столі. Я думаю, що він буде приємною новинкою для багатьох ваших гостей, які пізніше попросять рецепт. Ось побачите. Їх, напевно, зачарує ніжність самого м'яса, або гармонія смаків... Ні, їх зачарує і те, й інше, тому що цей салат прекрасний.

Інгредієнти:

1 яловичий язик

1 морквина

2 лаврових листки

3 картоплини

3 солоних огірки

1 ст. л. білого консервованого хрону

100-120 г оливок без кісточок

2 ст. л. домашнього майонезу

Приготування:

1. Промийте яловичий язик під холодною водою і покладіть у сотейник з водою, щоб вона повністю його покривала. До язика додайте очищену моркву, 2 лаврових листки, сіль, перець. Доведіть до кипіння і варіть протягом години після кипіння, але вогонь поставте на мінімум.

2. Поки язик готується, необхідно відварити картоплю в мундирі протягом 30 хвилин. Після готовності охолодіть її і наріжте кубиками середнього розміру.

3. Готовому язику потрібно охолонути. Покладіть його в холодну воду, можете додати лід, якщо є. Таким чином буде набагато легше зняти шкіру з нього.

4. Холодний язик очистіть від шкіри, а потім наріжте дрібними кубиками і висипте в одну ємність із картоплею.

5. Поріжте оливки і солоні огірки дрібними кубиками.

6. Перемішайте всі інгредієнти в мисці й заправте домашнім майонезом.

7. Не забудьте додати 1 ст. л. консервованого білого хрону до заправки. Це додасть пікантності смаку. Сіль і перець додавайте за бажанням.

САЛАТ "ШУБА" ЗІ СКУМБРІЇ З АПЕЛЬСИНОВОЮ ЦЕДРОЮ

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Чи достатньо новорічним буде ваш стіл, якщо на ньому не буде салату "Шуба"? Це другий найпоширеніший святковий салат, який я просто не міг обійти стороною. Він смачний, він класичний, а ще він з маленьким оновленням від Євгена Клопотенка. Збережіть оселедець для якоїсь іншої страви, тому що в салат "Шуба" за моїм рецептом ми додамо запечену скумбрію.

Інгредієнти:

2 середніх буряки

4 середніх картоплини

4 середніх морквини

10 ст. л домашнього майонезу

2 скумбрії

1 лимон

2 цибулини

2 ст. л рослинної олії

за смаком апельсинова цедра

за смаком сіль і перець

Приготування:

1. Починаємо з риби. Скумбрію слід посолити і поперчити зовні й усередині. Додайте 2 ст. л рослинної олії. А в саму скумбрію варто покласти кілька скибочок лимона для кислинки.

2. Скумбрію запікайте в духовці за температури 175 градусів протягом 30 хвилин.

3. Буряк, картоплю і моркву можна запекти або зварити, на ваш вибір. Готові овочі потрібно натерти на великій тертці.

4. Для форми салату візьміть будь-яку зручну для вас форму. Я, наприклад, роблю це в кільці. Буряк викладіть на дно форми, як перший шар.

5. Наступним шаром буде домашній майонез. Приготувати його можна за моїм рецептом.

6. Морква буде наступною, а за нею картопля і дрібно посічена цибуля.

7. Охолоджену і готову скумбрію потрібно розібрати на маленькі шматки. Викладіть їх згори, як останній шар, і залиште салат на 1 годину, щоб він просочився.

8. Перед подачею прикрасьте салат апельсиновою цедрою.

САЛАТ З МОРЕПРОДУКТІВ ІЗ СОУСОМ КОКТЕЙЛЬ

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Я часто кажу, що деякі інгредієнти ніби вирівнюють смак їжі і роблять її більш гармонійною. Салат з морепродуктами і соусом коктейль — це "інгредієнт", який гармонійно доповнить ваше святкове застілля. Готується він всього 12 хвилин, а їдять з таким самим задоволенням, як і всі салати в моїй збірці.

Інгредієнти:

1 головка салату Айсберг

1 томат

1 упаковка морського коктейлю

1 зубчик часнику

¼ перцю чилі

50 г вершкового масла

Для соусу:

100 г домашнього майонезу

1-2 ст. л. кетчупу

2 ст. л. коньяку

Приготування:

1. Для початку потрібно приготувати соус коктейль. Візьміть 100 г домашнього майонезу і змішайте з 1-2 ст. л. кетчупу і 2 ст. л. коньяку. Суміш повинна бути однорідної консистенції.

2. Підсмажте роздавлений зубчик часнику зі слайсами ¼ перцю чилі на вершковому маслі.

3. Заздалегідь потрібно розморозити морський коктейль. Зайву рідину злийте, а суміш висушіть на паперовому рушнику. Морський коктейль додайте на сковороду з перцем і часником. Готувати суміш потрібно 2-3 хвилини, не більше, щоб морепродукти не стали жорсткими.

4. Салат айсберг розберіть, порвіть на шматочки руками і закиньте в салатник.

5. Томати наріжте слайсами і додайте до айсберга. Тепер можете висипати морепродукти.

6. Використовуйте соус коктейль для заправки. Додайте сіль і перець за смаком.

Готувати — це просто!

Більше рецептів на klopotenko.com, а також в ефірі програми "Сніданок з 1 + 1" і "Сніданок. Вихідний".

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