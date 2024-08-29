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Абрикосове масло: рецепт солодкого намащення на бутерброди

Абрикосове масло: рецепт солодкого намащення на бутерброди

Солодкий рецепт намащення на бутерброди / Фото: Credits

Це масло ідеально смакуватиме з кашами, млинцями, сирниками чи просто зі свіжим або підсмаженим хлібом. Ще й готується дуже просто та швидко.

Фудблогерка Valeriia Veligura показала своїм підписникам, як приготувати смачне вершкове намащення до ваших страв.

Інгредієнти

Абрикоси
500 г
Цукор
75-150 г
Ванільний цукор
1 пакетик
Сіль
Лимонний сік
1 ст.л
Цедра лимона
Вершкове масло
150 г

Приготування:

  • Візьміть стиглі абрикоси та дістаньте з них кісточки;
  • Розріжте навпіл половинки та покладіть у каструлю;
  • Додайте мед/цукор, ванільний цукор, сіль, лимонний сік і цедру;
  • Поставте на середній вогонь і тушкуйте помішуючи 15 хв;
  • Потім додайте вершкове масло та потримайте на вогні ще 5 хв;
  • На цьому етапі можете спробувати абрикосове масло та за необхідності додати цукор або інші спеції;
  • Ретельно перебийте суміш блендером до утворення однорідної маси. За бажанням можете перетерти через сито;
  • Покладіть у форми, дайте охолонути та зберігайте у холодильнику;
  • Масло можна заморозити чи законсервувати.

Поради

  • Замість цукру ви можете використати мед або натуральний сироп. Авторка відео використовувала цукор та мед;
  • Замість лимонного соку можна використати апельсиновий. Так само і з цедрою лимона, її можна замінити на апельсинову.

Смачного!

Масло фантастично смакує як тепле та охолоджене.

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