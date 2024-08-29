Абрикосове масло: рецепт солодкого намащення на бутерброди

Це масло ідеально смакуватиме з кашами, млинцями, сирниками чи просто зі свіжим або підсмаженим хлібом. Ще й готується дуже просто та швидко.
Фудблогерка Valeriia Veligura показала своїм підписникам, як приготувати смачне вершкове намащення до ваших страв.
Інгредієнти
- Абрикоси
- 500 г
- Цукор
- 75-150 г
- Ванільний цукор
- 1 пакетик
- Сіль
- Лимонний сік
- 1 ст.л
- Цедра лимона
- Вершкове масло
- 150 г
Приготування:
- Візьміть стиглі абрикоси та дістаньте з них кісточки;
- Розріжте навпіл половинки та покладіть у каструлю;
- Додайте мед/цукор, ванільний цукор, сіль, лимонний сік і цедру;
- Поставте на середній вогонь і тушкуйте помішуючи 15 хв;
- Потім додайте вершкове масло та потримайте на вогні ще 5 хв;
- На цьому етапі можете спробувати абрикосове масло та за необхідності додати цукор або інші спеції;
- Ретельно перебийте суміш блендером до утворення однорідної маси. За бажанням можете перетерти через сито;
- Покладіть у форми, дайте охолонути та зберігайте у холодильнику;
- Масло можна заморозити чи законсервувати.
Поради:
- Замість цукру ви можете використати мед або натуральний сироп. Авторка відео використовувала цукор та мед;
- Замість лимонного соку можна використати апельсиновий. Так само і з цедрою лимона, її можна замінити на апельсинову.
Смачного!
Масло фантастично смакує як тепле та охолоджене.
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