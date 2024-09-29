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Ачма з лаваша: рецепт грузинського листкового пирога

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
151 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
114
Час на прочитання
1 хв
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Ачма з лаваша: рецепт грузинського листкового пирога

Ачма з лаваша / Фото: Credits

Ачма – це грузинський пиріг, виготовлений з кількох шарів лавашу та сиру. Рецепт сподобається тим, хто не любить поратися з тістом.

Для приготування знадобляться тонкий лаваш, домашній сир, сир сулугуні, яйця, кефір і чорний мелений перець.

Інгредієнти

лаваш тонкий
2 шт.
сир 9%
200 г
сир сулугуні
200 г
кефір 2,5%
300 мл
яйце куряче
4 шт.
масло вершкове
30 г
перець чорний мелений
сіль
  1. В мисці збийте вінчиком яйця, кефір, сіль і чорний мелений перець.
  2. Сир сулугуні натріть на великій тертці.
  3. Лаваш наріжте прямокутниками чи квадратами за розміром форми.
  4. Форму для випікання змастіть вершковим маслом.
  5. Занурьте перший лаваш в яєчно-кефірну суміш і викладіть до форми. Розподіліть по листку частину тертого сулугуні та домашнього сиру. Продовжуйте чергувати шари просоченого лаваша й начинки. Зверху викладіть останній лист лаваша та залийте залишками кефірно-яєчної суміші.
  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин. Злегка остиглий пиріг витягніть з форми та наріжте порційними шматками.

Поради:

  • Кефір використовуйте кімнатної температури.

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