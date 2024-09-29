Ачма з лаваша: рецепт грузинського листкового пирога

Ачма – це грузинський пиріг, виготовлений з кількох шарів лавашу та сиру. Рецепт сподобається тим, хто не любить поратися з тістом.
Для приготування знадобляться тонкий лаваш, домашній сир, сир сулугуні, яйця, кефір і чорний мелений перець.
Інгредієнти
- лаваш тонкий
- 2 шт.
- сир 9%
- 200 г
- сир сулугуні
- 200 г
- кефір 2,5%
- 300 мл
- яйце куряче
- 4 шт.
- масло вершкове
- 30 г
- перець чорний мелений
- сіль
- В мисці збийте вінчиком яйця, кефір, сіль і чорний мелений перець.
- Сир сулугуні натріть на великій тертці.
- Лаваш наріжте прямокутниками чи квадратами за розміром форми.
- Форму для випікання змастіть вершковим маслом.
- Занурьте перший лаваш в яєчно-кефірну суміш і викладіть до форми. Розподіліть по листку частину тертого сулугуні та домашнього сиру. Продовжуйте чергувати шари просоченого лаваша й начинки. Зверху викладіть останній лист лаваша та залийте залишками кефірно-яєчної суміші.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин. Злегка остиглий пиріг витягніть з форми та наріжте порційними шматками.
Поради:
- Кефір використовуйте кімнатної температури.
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