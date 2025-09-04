Аджапсандалі з "червоним" рисом: рецепт смачної грузинської страви

Аджапсандалі / © Credits

Реклама

Аджапсандалі — це ніжне овочеве рагу з баклажанів, перцю та помідорів, яке подають як закуску чи самостійну страву. А щоб обід чи вечеря були ще ситнішими, фудблогерка Дарина Іванова запропонувала простий у приготуванні, але дуже смачний «червоний» рис.

Аджапсандалі — це страва, яку можна порівняти з французьким рататуєм чи італійською капонатою. Але у грузинському варіанті овочі поєднують із великою кількістю зелені, часнику та ароматних спецій. Страва може бути як повністю вегетаріанською, так і стати чудовим гарніром до м’яса.

Інгредієнти

Аджапсандалі

Баклажан 3 шт.

Стиглі солодкі помідори 4 шт.

Велика морква 1 шт.

Велика цибуля 1 шт.

Солодкий болгарський перець 2 шт.

Часник 5 зубчиків

Кінза чи петрушка 1 пучок

Базилік 1 пучок

Сіль

Чорний перець

Олія

«Червоний» рис

Рис 200 г

Томатна паста 1 ст. л

Часник 2 зубчики

Цибуля 1 шт.

Рослинна олія 1 ст. л

Бульйон або вода 600 мл

Сіль

Приготування

Приготування Аджапсандалі

Наріжте баклажани кубиками, посоліть і залиште на 15 хв, щоб зникла гіркота. Потім промийте та обсушіть. Потім обсмажте цибулю з морквою до золотистості, додайте перець, а слідом баклажани. Якщо ви використовуєте свіжі помідори, попередньо зніміть шкірку. Тушкуйте овочі близько 15 хв на слабкому вогні. Додайте часник, сіль, перець і багато свіжої зелені. Аджапсандалі можна їсти гарячим або холодним, він смакує по-різному, але завжди чудово.

У Грузії часто додають до аджапсандалі гострий перець або хмелі-сунелі, щоб надати страві більшої пікантності.

Реклама

Приготування рису

Рис промийте кілька разів, поки вода не стане прозорою. Цибулю та часник подрібніть, обсмажте 3 хв на олії. Покладіть томатну пасту, прогрійте ще 2 хв. Додайте бульйон або воду, доведіть до кипіння. Всипте рис, зменште вогонь до мінімуму, накрийте кришкою та готуйте 15 хв, поки рідина повністю не вбереться.

Якщо хочете виразніший смак, можна додати дрібку копченої паприки чи трохи вершкового масла у кінці приготування.

Подача

Аджапсандалі чудово смакує як самостійна закуска з лавашем.

У поєднанні з «червоним» рисом він перетворюється на повноцінний обід або вечерю.

Для більшої автентичності подайте страви у глиняному посуді та прикрасьте свіжою зеленню.

Скуштуйте цю яскраву грузинську комбінацію та ви відчуєте, що навіть у буденному дні можна знайти справжнє свято смаку.