Аджапсандал: рецепт грузинської закуски з томатів, баклажанів і перцю

Цю страву традиційної грузинської кухні особливо добре готувати восени, коли овочі та трави мають неповторний аромат і свіжість.

Із запропонованих інгредієнтів можна приготувати страву для досить великої компанії, вийде приблизно 5-6 повноцінних порцій.

Інгредієнти:

500 г баклажанів

500 г томатів — навпіл рожевих і червоних

3-4 цибулини

4-5 зубчики часнику

2-3 солодких червоних перці

олія

великий пучок кінзи

1 ч. л. меленого коріандру

¼ ч. л. кориці

3-4 бутони гвоздики

Баклажани помити, розрізати навпіл, наколоти виделкою шкірку і запекти в розігрітій до 200°С духовці, не даючи їм потемніти, приблизно 35 хвилин. Не дозволяючи їм повністю охолонути, очистити і розібрати на волокна.

Відварити помідори, злити рідину, ручним блендером перетворити плоди на пюре. Спасерувати нарізану півкільцями цибулю до прозорості. Додати подрібнені солодкий і пекучий перець і пасерувати ще до м'якості. Влити в сковороду протерті помідори з цибулею і подрібненим часником і потушкувати 10 хвилин, поки суміш трохи не загусне. Додати баклажани і інші інгредієнти і прогріти все на повільному вогні 5-7 хвилин. В кінці щедро засипати кінзою і тут же вимкнути вогонь.

Аджапсандал можна подавати гарячим, але за грузинською традицією його подають холодним.

Софія Яроцька

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