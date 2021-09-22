Аджапсандал: рецепт грузинської закуски з томатів, баклажанів і перцю

Цю страву традиційної грузинської кухні особливо добре готувати восени, коли овочі та трави мають неповторний аромат і свіжість.
Із запропонованих інгредієнтів можна приготувати страву для досить великої компанії, вийде приблизно 5-6 повноцінних порцій.
Інгредієнти:
- 500 г баклажанів
- 500 г томатів — навпіл рожевих і червоних
- 3-4 цибулини
- 4-5 зубчики часнику
- 2-3 солодких червоних перці
- олія
- великий пучок кінзи
- 1 ч. л. меленого коріандру
- ¼ ч. л. кориці
- 3-4 бутони гвоздики
Баклажани помити, розрізати навпіл, наколоти виделкою шкірку і запекти в розігрітій до 200°С духовці, не даючи їм потемніти, приблизно 35 хвилин. Не дозволяючи їм повністю охолонути, очистити і розібрати на волокна.
Відварити помідори, злити рідину, ручним блендером перетворити плоди на пюре. Спасерувати нарізану півкільцями цибулю до прозорості. Додати подрібнені солодкий і пекучий перець і пасерувати ще до м'якості. Влити в сковороду протерті помідори з цибулею і подрібненим часником і потушкувати 10 хвилин, поки суміш трохи не загусне. Додати баклажани і інші інгредієнти і прогріти все на повільному вогні 5-7 хвилин. В кінці щедро засипати кінзою і тут же вимкнути вогонь.
Аджапсандал можна подавати гарячим, але за грузинською традицією його подають холодним.
Софія Яроцька