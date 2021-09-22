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Аджапсандал: рецепт грузинської закуски з томатів, баклажанів і перцю

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Аджапсандал: рецепт грузинської закуски з томатів, баклажанів і перцю

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Цю страву традиційної грузинської кухні особливо добре готувати восени, коли овочі та трави мають неповторний аромат і свіжість.

Із запропонованих інгредієнтів можна приготувати страву для досить великої компанії, вийде приблизно 5-6 повноцінних порцій.

Інгредієнти:

  • 500 г баклажанів
  • 500 г томатів — навпіл рожевих і червоних
  • 3-4 цибулини
  • 4-5 зубчики часнику
  • 2-3 солодких червоних перці
  • олія
  • великий пучок кінзи
  • 1 ч. л. меленого коріандру
  • ¼ ч. л. кориці
  • 3-4 бутони гвоздики

Баклажани помити, розрізати навпіл, наколоти виделкою шкірку і запекти в розігрітій до 200°С духовці, не даючи їм потемніти, приблизно 35 хвилин. Не дозволяючи їм повністю охолонути, очистити і розібрати на волокна.

Відварити помідори, злити рідину, ручним блендером перетворити плоди на пюре. Спасерувати нарізану півкільцями цибулю до прозорості. Додати подрібнені солодкий і пекучий перець і пасерувати ще до м'якості. Влити в сковороду протерті помідори з цибулею і подрібненим часником і потушкувати 10 хвилин, поки суміш трохи не загусне. Додати баклажани і інші інгредієнти і прогріти все на повільному вогні 5-7 хвилин. В кінці щедро засипати кінзою і тут же вимкнути вогонь.

Аджапсандал можна подавати гарячим, але за грузинською традицією його подають холодним.

Софія Яроцька

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