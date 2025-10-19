- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
Аджика зі слив із яблуками: рецепт універсального соусу до м'яса та риби
Аджика зі слив із яблуками — це універсальна приправа, яка стане чудовим доповненням до м’ясних, рибних страв, а також до супів або соусів.
Приправа виходить гострою, кисло-солодкою і дуже ароматною.
Інгредієнти
- слива (очищена)
- 500 г
- яблука
- 100 г
- цибуля ріпчаста
- 100 г
- болгарський перець
- 100 г
- перець гострий чилі
- 1 шт.
- помідори
- 300 г
- часник
- 50 г
- приправа "Хмелі-сунелі"
- 1 ч. л.
- коріандр мелений
- 0,5 ч. л.
- цукор
- 50 г
- сіль
- ½ ст л.
Усі овочі помийте.
Яблука розріжте на чотири частини та видаліть насіння.
Сливи надріжте посередині та видаліть кісточки.
Цибулю очистьте і наріжте на великі кубики.
У болгарського перцю видаліть плодоніжку, насіння і наріжте на шматочки.
Помідори надріжте хрест-навхрест, опустіть в окріп на хвилину, потім у холодну воду, зніміть шкірку і розріжте на чотири частини.
Перець чилі наріжте довільно.
Яблука, сливи, цибулю, болгарський перець, перець чилі та помідори подрібніть на м'ясорубці. Викладіть овочі в каструлю, додайте хмелі-сунелі, коріандр і варіть від моменту закипання 50 хвилин, потім додайте часник, пропущений через прес, цукор, сіль і варіть ще 30 хвилин.
Готову аджику викладіть у баночки, охолодіть і відправте в холодильник.
Поради:
Овочі можна подрібнити в блендері.
Щоб заготовити аджику на зиму, потрібно заповнити стерильні банки гарячою аджикою і закатати стерилізованими кришками.