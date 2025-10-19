ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

Аджика зі слив із яблуками: рецепт універсального соусу до м'яса та риби

Аджика зі слив із яблуками — це універсальна приправа, яка стане чудовим доповненням до м’ясних, рибних страв, а також до супів або соусів.

Катерина Труш
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
65 ккал
Аджика зі слив з яблуками

Аджика зі слив з яблуками / © Credits

Приправа виходить гострою, кисло-солодкою і дуже ароматною.

Інгредієнти

слива (очищена)
500 г
яблука
100 г
цибуля ріпчаста
100 г
болгарський перець
100 г
перець гострий чилі
1 шт.
помідори
300 г
часник
50 г
приправа "Хмелі-сунелі"
1 ч. л.
коріандр мелений
0,5 ч. л.
цукор
50 г
сіль
½ ст л.

  1. Усі овочі помийте.

  2. Яблука розріжте на чотири частини та видаліть насіння.

  3. Сливи надріжте посередині та видаліть кісточки.

  4. Цибулю очистьте і наріжте на великі кубики.

  5. У болгарського перцю видаліть плодоніжку, насіння і наріжте на шматочки.

  6. Помідори надріжте хрест-навхрест, опустіть в окріп на хвилину, потім у холодну воду, зніміть шкірку і розріжте на чотири частини.

  7. Перець чилі наріжте довільно.

  8. Яблука, сливи, цибулю, болгарський перець, перець чилі та помідори подрібніть на м'ясорубці. Викладіть овочі в каструлю, додайте хмелі-сунелі, коріандр і варіть від моменту закипання 50 хвилин, потім додайте часник, пропущений через прес, цукор, сіль і варіть ще 30 хвилин.

  9. Готову аджику викладіть у баночки, охолодіть і відправте в холодильник.

Поради:

  • Овочі можна подрібнити в блендері.

  • Щоб заготовити аджику на зиму, потрібно заповнити стерильні банки гарячою аджикою і закатати стерилізованими кришками.

