Акторка Дженніфер Гарнер розповіла про два рецепти смузі: ягідний суперфуд і тропічна насолода

Смузі / © Associated Press

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Здається, любов до смузі об’єднує всіх, хто цінує смачні сніданки та прості способи додати до раціону більше фруктів і овочів, і Дженніфер Гарнер — не виняток.

В одному з нових випусків свого Instagram-шоу акторка разом із Кассандрою Кертіс, приготувала два незвичайні напої, тож тепер шанувальникам пропонується обрати переможне смузі.

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Дженніфер Гарнер / © Associated Press

Смузі з буряком, вишнею та бананом

Перший варіант — справжня знахідка для тих, хто любить ягідні смаки. У його складі поєднуються солодкість банана та фініків, приємна кислинка вишні та цитрусові нотки лимона й апельсина.

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Інгредієнти

банан

вишня

буряк

яблуко

фініки

апельсиновий сік

кокосове молоко

фільтрована вода

лимонний сік

гарбузове насіння

сироватковий протеїн

пробіотичні культури

Приготування

Усі інгредієнти потрібно помістити у блендер і збити до однорідної консистенції. Кількість продуктів можна регулювати відповідно до бажаної густоти та смаку.

Тропічний смузі з ананасом, гуавою та морквою

Другий рецепт — для тих, кому хочеться трохи літа навіть посеред звичайного робочого тижня. Ананас і гуава створюють виразний тропічний смак, апельсиновий сік додає цитрусової свіжості, а морква робить напій цікавішим.

Інгредієнти

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ананас

гуава

морква

яблуко

фініки

апельсиновий сік

кокосове молоко

фільтрована вода

лимонний сік

гарбузове насіння

сироватковий протеїн

пробіотичні культури

Приготування

Додайте всі складники у блендер і збийте до ніжної однорідної текстури. Кількість продуктів можна регулювати відповідно до бажаної густоти та смаку.

Обидва рецепти поєднують фрукти, овочі, джерела білка та рослинні інгредієнти. Вони можуть стати поживним доповненням до сніданку чи перекусом протягом дня. Фрукти та овочі забезпечують організм клітковиною, вітамінами та мінералами, гарбузове насіння додає корисних жирів і мікроелементів, а сироватковий протеїн допомагає збільшити вміст білка.

Дженніфер Гарнер вкотре доводить, що корисна їжа зовсім не повинна бути нудною. Один напій нагадує ягідний десерт, інший переносить думками на сонячний пляж і обидва готуються буквально за кілька хвилин.

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