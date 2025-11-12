- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 1 хв
Альтернатива вінегрету: рецепт салату з буряка з солоними огірками та горошком
Салат із буряка з солоними огірками та горошком — це чудова альтернатива вінегрету. Страва виходить легкою, соковитою і пікантною, завдяки заправці з гірчиці в зернах.
Щоб салат мав вишуканий та оригінальний вигляд, для подавання використовуйте формувальне кільце.
Інгредієнти
- буряк
- 400 г
- огірки солоні
- 100 г
- консервований горошок
- 100 г
- цибуля ріпчаста
- 0,5 шт.
- гірчиця в зернах
- 1 ч. л.
- олія
- 2 ст. л.
- сіль
-
Буряк ретельно вимийте, обсушіть паперовим рушником, загорніть щільно у фольгу і викладіть на деко.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 40-50 хвилин до м’якості, потім остудіть, очистьте і натріть на крупну тертку.
Огірки наріжте соломкою.
Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
Із консервованого горошку злийте рідину.
У миску викладіть буряк, солоні огірки, консервований горошок, цибулю, заправте гірчицею, олією, посоліть і перемішайте.
Поради:
Буряк можна відварити.