Рецепти
55
1 хв

Альтернатива вінегрету: рецепт салату з буряка з солоними огірками та горошком

Салат із буряка з солоними огірками та горошком — це чудова альтернатива вінегрету. Страва виходить легкою, соковитою і пікантною, завдяки заправці з гірчиці в зернах.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 год. 30 хв.
98 ккал
Салат із буряка з солоними огірками та горошком

Салат із буряка з солоними огірками та горошком / © Credits

Щоб салат мав вишуканий та оригінальний вигляд, для подавання використовуйте формувальне кільце.

Інгредієнти

буряк
400 г
огірки солоні
100 г
консервований горошок
100 г
цибуля ріпчаста
0,5 шт.
гірчиця в зернах
1 ч. л.
олія
2 ст. л.
сіль

  1. Буряк ретельно вимийте, обсушіть паперовим рушником, загорніть щільно у фольгу і викладіть на деко.

  2. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 40-50 хвилин до м’якості, потім остудіть, очистьте і натріть на крупну тертку.

  3. Огірки наріжте соломкою.

  4. Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.

  5. Із консервованого горошку злийте рідину.

  6. У миску викладіть буряк, солоні огірки, консервований горошок, цибулю, заправте гірчицею, олією, посоліть і перемішайте.

Поради:

  • Буряк можна відварити.

Дата публікації
Кількість переглядів
55
