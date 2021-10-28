Американський гарбузовий пиріг: простий і швидкий рецепт

Головний секрет традиційного американського пирога в тому, що тіста в ньому зовсім мало, зате повітряної начинки багато, приблизно в 6 разів більше основи.

А ще його можна готувати не тільки у свята, а й у будь-який інший день за бажанням — рецепт простий, приготування нетривале.

Інгредієнти на 8 порцій:

Для тесту:

1 1/4 склянки борошна

110 г вершкового масла

2 ч. л. цукру

1/2 ч. л. солі

6 ст. л. крижаної води

Для начинки:

2,5 ст. пюре із запеченого мускатного гарбуза (приблизно з 750 г сирого)

300 мл сметани

2/3 скл. цукру

2 яйця

1 яєчний жовток

1 ч. л. лимонної цедри

1/2 ч. л. меленої кориці

1/4 ч. л. меленого імбиру

по 1/8 ч. л. меленого мускатного горіха, меленої гвоздики і меленого кардамону

1/2 ч. л. солі

Масло нарізати кубиками і на 20-30 хвилин поставити в морозилку. Змішати борошно з сіллю і цукром, додати заморожене масло і ретельно вимішати, поступово додаючи воду.

Тісто готове, якщо під час натискання воно злипається, а не розсипається. Скачати його в кулю, загорнути в харчову плівку і поставити на годину на холод.

У великій мисці збити яйця і жовток, додати цукор, сіль, лимонну цедру і всі спеції. Додати по черзі гарбузове пюре і сметану, кожен раз гарненько все збиваючи.

Розкачати тісто в коло або прямокутник, що перевищують розміри форми. Викласти тісто у форму, з надлишків сформувати бортики висотою в 5 см.

Вилити на тісто начинку, зайве тісто обрізати і поставити форму в розігріту до 220°С духовку на чверть години. Зменшити температуру до 180°С і пекти пиріг ще 45-50 хвилин. Готовий пиріг остудити, а після охолодити в холодильнику.

На замітку

Зручно запекти гарбуз і зробити тісто напередодні, а пиріг пекти на наступний день.

Пиріг готовий тоді, коли дерев'яна шпажка виходить з середини сухою.

Якщо ви використовуєте роз'ємну форму, про всяк випадок зробіть під неї підставку з дека і збризніть його водою.

Софія Яроцька

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