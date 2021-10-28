Американський гарбузовий пиріг: простий і швидкий рецепт

Головний секрет традиційного американського пирога в тому, що тіста в ньому зовсім мало, зате повітряної начинки багато, приблизно в 6 разів більше основи.
А ще його можна готувати не тільки у свята, а й у будь-який інший день за бажанням — рецепт простий, приготування нетривале.
Інгредієнти на 8 порцій:
Для тесту:
- 1 1/4 склянки борошна
- 110 г вершкового масла
- 2 ч. л. цукру
- 1/2 ч. л. солі
- 6 ст. л. крижаної води
Для начинки:
- 2,5 ст. пюре із запеченого мускатного гарбуза (приблизно з 750 г сирого)
- 300 мл сметани
- 2/3 скл. цукру
- 2 яйця
- 1 яєчний жовток
- 1 ч. л. лимонної цедри
- 1/2 ч. л. меленої кориці
- 1/4 ч. л. меленого імбиру
- по 1/8 ч. л. меленого мускатного горіха, меленої гвоздики і меленого кардамону
- 1/2 ч. л. солі
Масло нарізати кубиками і на 20-30 хвилин поставити в морозилку. Змішати борошно з сіллю і цукром, додати заморожене масло і ретельно вимішати, поступово додаючи воду.
Тісто готове, якщо під час натискання воно злипається, а не розсипається. Скачати його в кулю, загорнути в харчову плівку і поставити на годину на холод.
У великій мисці збити яйця і жовток, додати цукор, сіль, лимонну цедру і всі спеції. Додати по черзі гарбузове пюре і сметану, кожен раз гарненько все збиваючи.
Розкачати тісто в коло або прямокутник, що перевищують розміри форми. Викласти тісто у форму, з надлишків сформувати бортики висотою в 5 см.
Вилити на тісто начинку, зайве тісто обрізати і поставити форму в розігріту до 220°С духовку на чверть години. Зменшити температуру до 180°С і пекти пиріг ще 45-50 хвилин. Готовий пиріг остудити, а після охолодити в холодильнику.
На замітку
Зручно запекти гарбуз і зробити тісто напередодні, а пиріг пекти на наступний день.
Пиріг готовий тоді, коли дерев'яна шпажка виходить з середини сухою.
Якщо ви використовуєте роз'ємну форму, про всяк випадок зробіть під неї підставку з дека і збризніть його водою.
Софія Яроцька
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