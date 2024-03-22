Апельсиновий кекс: легкий та смачний рецепт

Цей простий у приготуванні апельсиновий кекс - чудовий варіант для тих, хто шукає легку та смачну десертну страву.

Легким та смачним безглютеновим рецептом апельсинового кексу поділився кулінарний блогер Алессандро Вітале.

Інгредієнти Апельсин 1 шт Мигдальне борошно 250 гр Цукор 150 гр Картопляний крохмаль 85 гр Вода 80 мл Розпушувач 3 ч.л

Приготування

Закиньте апельсин разом зі шкіркою у блендер і збийте. Додайте всі інгредієнти в кухонний комбайн і перемішайте, поки не утвориться густа паста. Якщо суміш рідка, додайте 1 столову ложку картопляного крохмалю. Викладіть суміш у форму для кексів і випікайте в розігрітій духовці 35-40 хвилин 170°C.

Щоб перевірити готовність, проткніть кекс шпажкою, і якщо на ній не залишиться масла – готовий.

Він може зберігатися в холодильнику близько 4 днів.

Цей кекс не лише простий у приготуванні, але й має корисні властивості завдяки шкірці апельсина, яка є джерелом вітаміну С та інших корисних речовин.

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