Апельсиновий кекс: легкий та смачний рецепт

Цей простий у приготуванні апельсиновий кекс - чудовий варіант для тих, хто шукає легку та смачну десертну страву.
Легким та смачним безглютеновим рецептом апельсинового кексу поділився кулінарний блогер Алессандро Вітале.
Інгредієнти
- Апельсин
- 1 шт
- Мигдальне борошно
- 250 гр
- Цукор
- 150 гр
- Картопляний крохмаль
- 85 гр
- Вода
- 80 мл
- Розпушувач
- 3 ч.л
Приготування
Закиньте апельсин разом зі шкіркою у блендер і збийте. Додайте всі інгредієнти в кухонний комбайн і перемішайте, поки не утвориться густа паста. Якщо суміш рідка, додайте 1 столову ложку картопляного крохмалю. Викладіть суміш у форму для кексів і випікайте в розігрітій духовці 35-40 хвилин 170°C.
Щоб перевірити готовність, проткніть кекс шпажкою, і якщо на ній не залишиться масла – готовий.
Він може зберігатися в холодильнику близько 4 днів.
Цей кекс не лише простий у приготуванні, але й має корисні властивості завдяки шкірці апельсина, яка є джерелом вітаміну С та інших корисних речовин.
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