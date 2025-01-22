Апельсиновий торт: рецепт цитрусової випічки

Апельсиновий торт — це не просто смачний десерт, а й справжнє свято для ваших смакових рецепторів. Його яскравий цитрусовий аромат наповнює оселю, а ніжний смак стає ідеальним завершенням будь-якої трапези.

Цей торт — один із найпростіших способів приготувати смачну випічку, використовуючи цілі апельсини, що робить його ще й безвідходним. Своїм унікальним поєднанням свіжих апельсинів, коричневого цукру та ароматних спецій він не залишить нікого байдужим. Як приготувати цей дивовижний апельсиновий торт розповіли на сторінці spicymoustache.

Інгредієнти

Для сиропу:

Коричневий цукор ¾ склянки

Вода ¾ склянки

Апельсин 2 шт.

Для торта:

Апельсин 2 шт.

Борошно 3 склянки

Розпушувач ½ ст. л

Сіль

Мелений мускатний горіх ¼ ч. л

Цукор 1 склянка

Несолодке яблучне пюре ½ склянки

Оливкова олія 5 ст. л

Йогурт 3 ст. л

Приготування

У каструлі на середньому вогні змішайте коричневий цукор і воду. Постійно помішуючи, чекайте, поки цукор повністю розчиниться. Додайте нарізані на кружальця апельсини та варіть все разом 15-20 хвилин. Після цього видаліть апельсинові скибочки та залиште сироп остигати. Розігрійте духовку до 175°C. Вистеліть кругле деко діаметром 23 см пергаментом. На дно викладіть скибочки апельсина, які ви приготували для сиропу. Вони не лише додадуть яскравого смаку, а й подарують тортові красиву, апетитну верхівку. Наріжте 2 апельсини разом зі шкіркою на шматочки та додайте їх у блендер. Додайте цукор, яблучне пюре, оливкову олію та рослинний йогурт. Змішайте всі інгредієнти до однорідної консистенції. В окремій мисці з’єднайте борошно, розпушувач, сіль і мускатний горіх. З’єднайте обидві суміші та перемішайте до отримання густого тіста. Вилийте отримане тісто на деко, зверху на апельсини. Випікайте протягом 45–50 хвилин при температурі 175°C, поки торт не стане золотистим і не буде пружним на дотик. Перевірте готовність за допомогою дерев’яної палички — вона повинна вийти сухою. Після того, як торт випечеться, дайте йому охолонути в деко протягом 15 хвилин. Потім акуратно переверніть торт на блюдо, щоб він мав красивий вигляд. Змастіть поверхню торта залишками сиропу, щоб він був ще ароматнішим і соковитішим. Повністю охолодіть торт перед подачею. Це дозволить смаковим ноткам апельсина повністю розкритися та торт стане ще смачнішим.

Цей апельсиновий торт — ідеальний вибір для святкових подій, чаювань або просто коли хочеться потішити себе та своїх близьких чимось особливим. Простий у приготуванні та неймовірно смачний, він стане вашою улюбленою випічкою, яка відразу займе своє місце серед найкращих десертів.

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