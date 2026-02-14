- Дата публікації
Апельсиновий кекс: рецепт соковитої випічки
Цей кекс дуже простий у приготуванні. Виходить красивим, вологим, з апельсиновим ароматом. Якщо ви любите апельсини, цей рецепт для вас.
Особливо гарний він на другий день, оскільки просочиться апельсиновим сиропом і стане більш насиченим смаком.
Інгредієнти:
борошно пшеничне — 150 г;
яйця курячі — 2 шт.;
масло вершкове — 100 г;
цукор — 130 г;
розпушувач — 1 ч. л.;
апельсин — 1 шт. (великий);
апельсинова цедра — 1,5 ч. л.;
апельсинове пюре — 50 г;
ванільний цукор — 10 г
сіль — дрібка.
Для глазурі:
цукрова пудра — 30 г;
апельсиновий сік — 15 мл.
Приготування:
З апельсина зніміть цедру.
З однієї половини апельсина вичавіть сік (для цукрової глазурі), іншу половину очистьте від шкірки, наріжте на шматочки і пробийте блендером до стану пюре.
М’яке вершкове масло, цукор і ванільний цукор збийте міксером, потім додавайте по одному яйцю, щоразу збиваючи до пишної маси.
Всипте частинами просіяне борошно з розпушувачем і сіллю, перемішайте, додайте цедру, пюре апельсина і ще раз добре перемішайте.
Форму для випікання вистеліть пергаментним папером, викладіть тісто і розрівняйте.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 45-50 хвилин.
Вийміть із духовки, дайте трохи охолонути і витягніть із форми.
Для глазурі: змішайте апельсиновий сік із цукровою пудрою.
За допомогою кулінарного пензлика нанесіть на повністю остиглий кекс глазур і дайте їй застигнути.
Поради:
Готовність перевіряйте дерев’яною паличкою або зубочисткою.
Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.