ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

Апельсиновий кекс: рецепт соковитої випічки

Цей кекс дуже простий у приготуванні. Виходить красивим, вологим, з апельсиновим ароматом. Якщо ви любите апельсини, цей рецепт для вас.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Апельсиновий кекс

Апельсиновий кекс / © Credits

Особливо гарний він на другий день, оскільки просочиться апельсиновим сиропом і стане більш насиченим смаком.

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне — 150 г;

  • яйця курячі — 2 шт.;

  • масло вершкове — 100 г;

  • цукор — 130 г;

  • розпушувач — 1 ч. л.;

  • апельсин — 1 шт. (великий);

  • апельсинова цедра — 1,5 ч. л.;

  • апельсинове пюре — 50 г;

  • ванільний цукор — 10 г

  • сіль — дрібка.

Для глазурі:

  • цукрова пудра — 30 г;

  • апельсиновий сік — 15 мл.

Приготування:

  1. З апельсина зніміть цедру.

  2. З однієї половини апельсина вичавіть сік (для цукрової глазурі), іншу половину очистьте від шкірки, наріжте на шматочки і пробийте блендером до стану пюре.

  3. М’яке вершкове масло, цукор і ванільний цукор збийте міксером, потім додавайте по одному яйцю, щоразу збиваючи до пишної маси.

  4. Всипте частинами просіяне борошно з розпушувачем і сіллю, перемішайте, додайте цедру, пюре апельсина і ще раз добре перемішайте.

  5. Форму для випікання вистеліть пергаментним папером, викладіть тісто і розрівняйте.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 45-50 хвилин.

  7. Вийміть із духовки, дайте трохи охолонути і витягніть із форми.

  8. Для глазурі: змішайте апельсиновий сік із цукровою пудрою.

  9. За допомогою кулінарного пензлика нанесіть на повністю остиглий кекс глазур і дайте їй застигнути.

Поради:

  • Готовність перевіряйте дерев’яною паличкою або зубочисткою.

  • Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Дата публікації
Кількість переглядів
45
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie