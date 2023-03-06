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Ароматна картопля, запечена в духовці: найкращий рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
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Перегляди
698
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1 хв
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Ароматна картопля, запечена в духовці: найкращий рецепт

Фото: Credits

Головний плюс такої страви – це те, що картоплю не треба чистити. Цей спосіб приготування простий та зручний, не потребує багато часу.

Картопля в духовці набагато корисніша за смажену. Вона виходить дуже смачною, просоченою ароматом спецій, та з апетитною рум'яною скоринкою.

Складники

  • картопля – 1 кг;
  • олія – 4 ст л.;
  • часник гранульований – 1 ч. л.;
  • паприка мелена солодка – 1 ч. л.;
  • приправа «Прованські трави – 1 ч. л.;
  • перець чорний мелений – 0,5 ч. л.;
  • сіль за смаком.

Приготування

Картоплю, промиту, нечищену, наріжте на однакові скибочки. Посипте часником, паприкою, перцем, приправою, посоліть. Додайте олію і все добре перемішайте. Олія та спеції повинні рівномірно розподілитися по поверхні картоплі. На деко викладіть картоплю в один ряд.

Запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів 30-40 хвилин, до золотистої скоринки. Запечену картоплю подавайте в гарячому вигляді, одразу після приготування.

Поради

  • Картоплю можна подавати на стіл із різними соусами.
  • Приправи використовуйте на свій смак.

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Дата публікації
Перегляди
698
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