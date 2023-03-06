Ароматна картопля, запечена в духовці: найкращий рецепт

Головний плюс такої страви – це те, що картоплю не треба чистити. Цей спосіб приготування простий та зручний, не потребує багато часу.

Картопля в духовці набагато корисніша за смажену. Вона виходить дуже смачною, просоченою ароматом спецій, та з апетитною рум'яною скоринкою.

Складники

картопля – 1 кг;

олія – 4 ст л.;

часник гранульований – 1 ч. л.;

паприка мелена солодка – 1 ч. л.;

приправа «Прованські трави – 1 ч. л.;

перець чорний мелений – 0,5 ч. л.;

сіль за смаком.

Приготування

Картоплю, промиту, нечищену, наріжте на однакові скибочки. Посипте часником, паприкою, перцем, приправою, посоліть. Додайте олію і все добре перемішайте. Олія та спеції повинні рівномірно розподілитися по поверхні картоплі. На деко викладіть картоплю в один ряд.

Запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів 30-40 хвилин, до золотистої скоринки. Запечену картоплю подавайте в гарячому вигляді, одразу після приготування.

Поради

Картоплю можна подавати на стіл із різними соусами.

Приправи використовуйте на свій смак.

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