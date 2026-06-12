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Ароматне мариноване сало: рецепт української закуски
Мариноване сало — це приклад того, як традиційна страва може звучати сучасно без втрати автентичності.
Є страви, які не потребують презентації, вони одразу викликають спогади. Мариноване сало саме з таких, просте у приготуванні, впізнаване і водночас здатне дивувати. Фудблогерка Vira Grynyshyna розповіла про рецепт, який легко приготувати вдома. Це не просто закуска, а маленький гастрономічний ритуал.
Інгредієнти
- сіль
- 2 ч. л
- цукор
- 1 ч. л
- яблучний оцет
- 3 ст. л
- чорний мелений перець
- 1 ч. л
- часник
- 1 головка
- сало
- 400 г
Приготування
Сало наріжте тонкими, акуратними шматочками, так воно краще вбере маринад.
Часник подрібніть або пропустіть через прес.
Змішайте сіль, цукор, оцет, перець і часник.
Добре перемішайте маринад, щоб спеції рівномірно розподілилися.
Залийте чи перемішайте сало з маринадом так, щоб кожен шматочок був ним покритий.
Перекладіть у контейнер із кришкою та залиште у холодильнику для настоювання.
Іноді найсмачніші рецепти — найпростіші. Мариноване сало за цим рецептом виходить ароматним, ніжним і чудово смакує як самостійна закуска чи доповнення до улюблених страв.