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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
282
Час на прочитання
1 хв

Ароматне мариноване сало: рецепт української закуски

Мариноване сало — це приклад того, як традиційна страва може звучати сучасно без втрати автентичності.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
6 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
850 ккал
Коментарі
мариноване сало tiktok.com/@vira_mavka

мариноване сало tiktok.com/@vira_mavka

Є страви, які не потребують презентації, вони одразу викликають спогади. Мариноване сало саме з таких, просте у приготуванні, впізнаване і водночас здатне дивувати. Фудблогерка Vira Grynyshyna розповіла про рецепт, який легко приготувати вдома. Це не просто закуска, а маленький гастрономічний ритуал.

Інгредієнти

сіль
2 ч. л
цукор
1 ч. л
яблучний оцет
3 ст. л
чорний мелений перець
1 ч. л
часник
1 головка
сало
400 г
мариноване сало tiktok.com/@vira_mavka

мариноване сало tiktok.com/@vira_mavka

Приготування

  1. Сало наріжте тонкими, акуратними шматочками, так воно краще вбере маринад.

  2. Часник подрібніть або пропустіть через прес.

  3. Змішайте сіль, цукор, оцет, перець і часник.

  4. Добре перемішайте маринад, щоб спеції рівномірно розподілилися.

  5. Залийте чи перемішайте сало з маринадом так, щоб кожен шматочок був ним покритий.

  6. Перекладіть у контейнер із кришкою та залиште у холодильнику для настоювання.

Іноді найсмачніші рецепти — найпростіші. Мариноване сало за цим рецептом виходить ароматним, ніжним і чудово смакує як самостійна закуска чи доповнення до улюблених страв.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
282
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