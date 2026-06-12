Ароматне мариноване сало: рецепт української закуски

мариноване сало tiktok.com/@vira_mavka

Реклама

Є страви, які не потребують презентації, вони одразу викликають спогади. Мариноване сало саме з таких, просте у приготуванні, впізнаване і водночас здатне дивувати. Фудблогерка Vira Grynyshyna розповіла про рецепт, який легко приготувати вдома. Це не просто закуска, а маленький гастрономічний ритуал.

Інгредієнти сіль 2 ч. л цукор 1 ч. л яблучний оцет 3 ст. л чорний мелений перець 1 ч. л часник 1 головка сало 400 г

мариноване сало tiktok.com/@vira_mavka

Приготування

Сало наріжте тонкими, акуратними шматочками, так воно краще вбере маринад. Часник подрібніть або пропустіть через прес. Змішайте сіль, цукор, оцет, перець і часник. Добре перемішайте маринад, щоб спеції рівномірно розподілилися. Залийте чи перемішайте сало з маринадом так, щоб кожен шматочок був ним покритий. Перекладіть у контейнер із кришкою та залиште у холодильнику для настоювання.

Іноді найсмачніші рецепти — найпростіші. Мариноване сало за цим рецептом виходить ароматним, ніжним і чудово смакує як самостійна закуска чи доповнення до улюблених страв.

Новини партнерів