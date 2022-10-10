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Ароматний гарбузовий латте зі спеціями: простий рецепт осіннього напою

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Ароматний гарбузовий латте зі спеціями: простий рецепт осіннього напою

Фото: Credits

Цей напій – найкраще, що можна придумати для поціновувачів гарбуза.

Якщо хочете зняти стрес після читання новин — випийте філіжанку ароматної кави з гарбузом. Сам процес приготування цього напою схожий на щось магічне, адже мало того, що кухня вашого будинку наповниться приємним ароматом кави та ще й пряних спецій.

Складові:

  • 2 столові ложки меленої кориці
  • 2 чайні ложки меленого імбиру
  • 1 чайна ложка меленої гвоздики
  • 1 чайна ложка меленого мускатного горіха
  • Кава
  • Гарбуз
  • Молоко

Приготування:

1. Приготуйте гарбузове пюре. Наріжте гарбуз невеликими кубиками і приготуйте на свій смак: в духовці, мультиварці або відваріть в каструлі. Потім збийте гарбуз у блендері у пюре.

2. Змішайте корицю, імбир, гвоздику та мускатний горіх в одній мисці.

3. Приготуйте еспресо і налийте у чашку.

4. Додайте 2,5 столові ложки гарбузового пюре в еспресо та перемішайте.

5. Додайте 2 столові ложки кленового сиропу (якщо є).

6. Додайте 1 чайну ложку змішаних спецій.

7. Додайте ½ чайної ложки ванільного екстракту або ванільного цукру.

8. Розмішайте.

9. Налийте молоко в каструлю та нагрійте.

10. Налийте молоко в чашку з ароматною кавою та залиште трохи місця.

11. Прикрасьте збитими вершками та посипте змішаними спеціями.

Насолоджуйтесь!

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Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
353
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