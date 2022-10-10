Ароматний гарбузовий латте зі спеціями: простий рецепт осіннього напою

Цей напій – найкраще, що можна придумати для поціновувачів гарбуза.
Якщо хочете зняти стрес після читання новин — випийте філіжанку ароматної кави з гарбузом. Сам процес приготування цього напою схожий на щось магічне, адже мало того, що кухня вашого будинку наповниться приємним ароматом кави та ще й пряних спецій.
Складові:
- 2 столові ложки меленої кориці
- 2 чайні ложки меленого імбиру
- 1 чайна ложка меленої гвоздики
- 1 чайна ложка меленого мускатного горіха
- Кава
- Гарбуз
- Молоко
Приготування:
1. Приготуйте гарбузове пюре. Наріжте гарбуз невеликими кубиками і приготуйте на свій смак: в духовці, мультиварці або відваріть в каструлі. Потім збийте гарбуз у блендері у пюре.
2. Змішайте корицю, імбир, гвоздику та мускатний горіх в одній мисці.
3. Приготуйте еспресо і налийте у чашку.
4. Додайте 2,5 столові ложки гарбузового пюре в еспресо та перемішайте.
5. Додайте 2 столові ложки кленового сиропу (якщо є).
6. Додайте 1 чайну ложку змішаних спецій.
7. Додайте ½ чайної ложки ванільного екстракту або ванільного цукру.
8. Розмішайте.
9. Налийте молоко в каструлю та нагрійте.
10. Налийте молоко в чашку з ароматною кавою та залиште трохи місця.
11. Прикрасьте збитими вершками та посипте змішаними спеціями.
Насолоджуйтесь!
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