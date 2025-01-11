Астрологиня назвала знаки зодіаку, які довго шукають своє кохання

В особистому житті немає ні рецептів, ні секретів – у кожного з нас воно складається по-своєму.

Стосується це і термінів зустрічей з тим, кого ми називаємо другою половинкою: комусь вдається познайомитися з нею чи не в дитячому садку чи школі, а хтось шукає її майже пів життя і – до певного моменту – безрезультатно – як правило, ми називаємо такі події долею. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які довго шукають своє кохання.

Стрілець

Стрільці все життя шукають ідеал, перемикаючись із однієї любовної історії на іншу. Навіть той факт, що вони оформлять з кимось взаємини офіційно, не гарантує їм – та їхньому партнеру – відсутність нового захоплення. Щоправда, якщо вони знайдуть свою другу половинку, то залишаться з нею на все життя.

Діва

Діви надто прискіпливі – вони просто не можуть з першого разу вибрати того, хто влаштував би їх настільки, що вони захотіли б прожити з ним усе життя. Їм необхідно порівнювати, вибирати, аналізувати, робити висновки – тільки після цього вони можуть ухвалити остаточне рішення.

Терези

Терези ніколи не бувають до кінця впевнені в тому, що людина, яка зараз перебуває поруч, є головною у їхньому житті, особливо, якщо хтось із близьких поставить їхній вибір під сумнів – вони дуже залежні від чужої думки: якщо вони хочуть залишитися з коханим надовго, їм не варто слухати нікого.

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