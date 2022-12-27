Астрологічний прогноз на 27 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: стаючи до будь-яких дій — як професійної чи ділової, так і особистої якості — варто враховувати той факт, що вони принесуть протилежний результат. Тому активній роботі краще віддати перевагу розумовій діяльності – складання планів на майбутнє та вироблення тактики та стратегії досягнення бажаних результатів.

Символ дня: вепр.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: смарагдовий, бірюза, колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: бурштин, мармур.

За якусь частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть мати серйозні наслідки, тому не варто зволікати з їх лікуванням.

Харчування дня: харчування має бути збалансованим: голодування та переїдання однаково неприйнятні.

Стрижка дня: день ідеально підходить для стрижки.

Афоризм дня: "Зміни — кінцевий результат будь-якого справжнього навчання" (Лео Бускалья).

Ангел-охоронець дня: Усавель – допомагає вибратися з найскладніших ситуацій та досягти успіху.

Магія та містика дня: можна читати змови та проводити ритуали, спрямовані на залучення удачі як у справах, так і в коханні.

Сни дня: сни нинішньої ночі стосуються не життєвих подій, а внутрішнього світу людини: так, вони можуть підказати, які якості характеру заважають йому досягати успіху.

Табу дня: не можна показувати свою агресію та роздратування – це може обернутися проти самої людини.

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