Майонез із авокадо: цікавий рецепт традиційного смаку

Цей майонез оцінять усі ті, кому подобається авокадо, адже він має незвичний смак і більше користі для нашого організму.

Кухар Achim Oecal показав, як приготувати авокадо майонез усього за декілька хвилин. Його смачно їсти зі смаженою картоплею, можна намастити на бутерброд або заправити ним салат.

Інгредієнти Яйце 1 шт. Олія 250 мл Лимонний сік 1 ст.л Гірчиця 1 ч.л Сіль Авокадо (маленьке) 1 шт.

Приготування:

У високу склянку розбийте яйце, додайте олію та дрібку солі;

Помістіть занурний блендер у склянку та збийте яйце;

Потім додайте нарізаний авокадо, лимонний сік і гірчицю;

Знову добре все перемішайте занурним блендером;

Приблизно через 30 секунд майонез буде готовий;

Закрийте склянку кришкою та зберігайте її у холодильнику.

У коментарях до відео читачі писали, що цей майонез смакує навіть тим, хто його зовсім не їсть, тож варто спробувати.

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