Австрійський яблучний штрудель: покроковий рецепт

Штрудель – це традиційний десерт австрійської, німецької, чеської та угорської кухонь. Це слово перекладається з німецької, як "вирва", оскільки зовні нагадує вир. Найбільше своїми штруделями прославилася столиця Австрії. У Відні традиційно готують цей десерт з яблучною, грушевою або вишневою начинкою.

Тісто за цим рецептом можна витягати. Якщо ж ви не впевнені, що вийде з першого разу, можна його просто розкатати в тонкий пласт за допомогою звичайної качалки.

Інгредієнти

Для тіста:

200 г борошна

80 мл теплої води

50 г вершкового масла

дрібка солі

борошно для підсипання

Для начинки:

500 г яблук

70 г цукру

50 г родзинок

50 г панірувальних сухарів

40 волоських горіхів

20 г вершкового масла

1 ч.л ванільного цукру

1/2 ч.л меленої кориці

сік половини лимона

Додатково:

цукрова пудра

ванільне морозиво для подавання

Покроковий рецепт:

1. Для приготування тіста змішуємо в мисці 200 г пшеничного борошна, 80 мл теплої води, дрібку солі і 50 мл розтопленого вершкового масла. Поєднуємо всі інгредієнти та замішуємо туге еластичне тісто. Процес займає близько 10 хвилин. Формуємо з тіста кульку і кілька разів оббиваємо її об стіл або миску. Це дозволить зробити тісто більш еластичним. Залишаємо його на 60 хвилин за кімнатної температури.

2. Поки тісто для приготування яблучного штруделя відпочиває, приготуємо начинку. Родзинки заливаємо теплою водою. Ялука очищаємо від шкірки і нарізаємо соломкою. Збризкуємо соком половини лимона, щоб вони не потемнішали. У миску до яблук додаємо цукровий пісок, ванільний цукор і мелену корицю. Все добре перемішуємо. З родзинок зливаємо воду, прибираємо зайву вологу за допомогою серветки або паперового рушника і також відправляємо до начинки. Ще раз перемішуємо, щоб рівномірно розподілити родзинки.

3. Стіл або робочу поверхню притрушуємо борошном. Готове тісто розкачуємо в тонкий прямокутний пласт. Тісто для штруделя досить жирне, тому не прилипає.

Тісто виходить дуже тонким, тому найкраще розкачувати його на силіконовому килимку або кухонному рушнику, щоб було легше згортати разом з начинкою.

4. Половину тіста змащуємо розтопленим вершковим маслом. Зверху присипаємо панірувальними сухарями і підсушеними волоськими горіхами. З яблук зливаємо зайву рідину і укладаємо начинку на половину тіста. З кожного краю залишаємо кілька сантиметрів без начинки, щоб зручно було скручувати штрудель.

5. Вільні краї з боків штруделя складаємо всередину, щоб начинка не витікала під час випікання. За допомогою килимка або рушника, на яке виклали тісто, скручуємо штрудель не надто туго. Перекладаємо на застелене пергаментом або фольгою деко швом донизу. Додатково защипувати шов не потрібно. Змащуємо зверху розтопленим вершковим маслом. Випікаємо 40-50 хвилин за температури 180°C.

Щоб готовий яблучний штрудель вийшов з апетитною рум'яною скоринкою, через 20-25 хвилин випікання можна ще раз змастити його зверху розтопленим вершковим маслом.

6. Готовий вишневий штрудель залишаємо остигати. Перед подаванням посипаємо цукровою пудрою і подаємо з кулькою морозива.

Відеоверсія рецепту

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