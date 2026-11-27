Азербайджанський хінкал instagram.com_osman.cho / © Instagram

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Якщо ви любите домашню кухню, саме час познайомитися з азербайджанським хінкалом. Це не звичайні макарони з м’ясом, а особлива страва, у якій кожен інгредієнт відіграє свою роль: тонко розкачане тісто стає ніжною основою, обсмажений фарш додає ситності, а велика кількість цибулі, підсмаженої до золотистого кольору з вершковим маслом і спеціями, створює насичений аромат. Завершальний штрих — йогурт із часником, який додає страві приємної свіжості. І хоча приготування потребує трохи часу, результат точно того вартий, а як все зробити розповів фудблогер Osman Abdullayev.

Інгредієнти

Для тіста

борошно — 4 склянки

яйця — 2 шт.

сіль — 2 ч. л

вода кімнатної температури — приблизно 150 мл

Для начинки та подачі

м’ясний фарш — 400 г

рослинна олія — 3 ст. л

середня цибуля — 5 шт.

вершкове масло — 100 г

сіль

чорний мелений

куркума

натуральний йогурт

часник

Приготування

Розігрійте рослинну олію на сковороді, додайте фарш і обсмажте до готовності. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Наріжте цибулю півкільцями та обсмажуйте на рослинній олії на середньому вогні. Коли вона стане золотистою, додайте сіль, куркуму та вершкове масло. Продовжуйте готувати, поки цибуля добре підрум’яниться. Змішайте борошно, яйця, сіль і воду. Замішуйте щонайменше 10 хв, поки тісто не стане однорідним та еластичним. Накрийте його та залиште відпочити за кімнатної температури на 30 хв. Розділіть тісто на чотири частини, сформуйте кульки, знову накрийте та залиште ще на 30 хв. Потім кожну частину тонко розкачайте, присипте борошном і наріжте невеликими шматочками. Закип’ятіть воду, додайте сіль і поступово опускайте шматочки тіста. Час від часу обережно перемішуйте, щоб вони не злипалися. Коли хінгал спливе на поверхню, варіть ще приблизно 4–5 хв. Важливо не переварити тісто, щоб воно зберегло ніжну текстуру. Змішайте натуральний йогурт із подрібненим часником. За бажанням додайте трохи солі. Викладіть готове тісто на тарілку, додайте обсмажений фарш і щедру порцію золотистої цибулі. Поруч або зверху подайте часниковий йогурт.

Азербайджанський хінкал — саме та страва, заради якої хочеться зібрати за одним столом усю родину. Тут є все, що ми любимо у домашній кухні, а саме, ніжне тісто, соковите м’ясо, ароматна цибуля та соус із легкою часниковою пікантністю. А ще це чудова нагода відкрити для себе нові гастрономічні традиції.

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