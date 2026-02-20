- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 10
- Час на прочитання
- 2 хв
Бабусина рисова бабка — як приготувати десерт із дитинства
Рисова бабка — традиційна домашня запіканка, яка поєднує одразу дві українські кулінарні класики: рисову кашу та сирну запіканку. Вона поживна, доступна за складниками та універсальна, бо підійде і на сніданок, і на полуденок, і як легкий десерт до чаю.
У кожної бабусі є свій кулінарний секрет. Вона може взяти найпростіші продукти, наприклад, рис, сир та яйця, і створити щось таке, що смакуватиме краще за будь-який модний десерт. Рисова бабка — саме з цієї категорії. Ніжна, ароматна, трохи карамелізована зверху та м’яка всередині, вона смакує однаково добре і гарячою, і холодною, а про рецепт її приготування розповіли на сторінці Буде смачно разом.
Інгредієнти
- готовий відварений рис
- 200 г
- кисломолочний сир
- 200 г
- яйця
- 2 шт.
- цукор
- 50 г
- ванільний цукор
- 1 пакетик
- сіль
-
- вершкове масло
-
- родзинки
- 50 г
Порада: рис краще використовувати розсипчастий, але не пересушений. Сир — середньої жирності, без надлишкової вологи.
Приготування
У мисці з’єднайте кисломолочний сир, яйця, цукор, ванільний цукор і дрібку солі.
Ретельно перемішайте до однорідності. Якщо сир зернистий, можна перебити його блендером для ніжнішої текстури.
Додайте відварений рис і родзинки. Добре перемішайте, щоб маса була рівномірною.
Форму для запікання змастіть вершковим маслом.
Викладіть сирно-рисову масу та розрівняйте поверхню.
Випікайте за 180°C приблизно 45 хв, доки верх стане золотистим.
Для ще ніжнішої текстури змастіть готову запіканку сметаною та поверніть у духовку ще на 10 хв. Верх стане кремовим і трохи підрум’яненим.
Подача
Рисова бабка чудово поєднується з:
домашнім варенням
медом
сметаною
ягідним соусом
карамелізованими яблуками
У холодному вигляді вона стає щільнішою, майже як сирний пиріг, а у гарячому — м’яка та повітряна.
Бабусина рисова бабка — це більше, ніж запіканка. Це про турботу, простоту та любов, вкладену у кожну ложку. Іноді найкращі рецепти — не складні, а перевірені роками, які готували нам у дитинстві. І які тепер ми можемо приготувати для своїх близьких.