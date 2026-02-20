ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
2 хв

Бабусина рисова бабка — як приготувати десерт із дитинства

Рисова бабка — традиційна домашня запіканка, яка поєднує одразу дві українські кулінарні класики: рисову кашу та сирну запіканку. Вона поживна, доступна за складниками та універсальна, бо підійде і на сніданок, і на полуденок, і як легкий десерт до чаю.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
170 ккал
Бабусина рисова бабка tiktok.com_@bude_smachno_razom

Бабусина рисова бабка tiktok.com_@bude_smachno_razom

У кожної бабусі є свій кулінарний секрет. Вона може взяти найпростіші продукти, наприклад, рис, сир та яйця, і створити щось таке, що смакуватиме краще за будь-який модний десерт. Рисова бабка — саме з цієї категорії. Ніжна, ароматна, трохи карамелізована зверху та м’яка всередині, вона смакує однаково добре і гарячою, і холодною, а про рецепт її приготування розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти

готовий відварений рис
200 г
кисломолочний сир
200 г
яйця
2 шт.
цукор
50 г
ванільний цукор
1 пакетик
сіль
вершкове масло
родзинки
50 г

Порада: рис краще використовувати розсипчастий, але не пересушений. Сир — середньої жирності, без надлишкової вологи.

Приготування

  1. У мисці з’єднайте кисломолочний сир, яйця, цукор, ванільний цукор і дрібку солі.

  2. Ретельно перемішайте до однорідності. Якщо сир зернистий, можна перебити його блендером для ніжнішої текстури.

  3. Додайте відварений рис і родзинки. Добре перемішайте, щоб маса була рівномірною.

  4. Форму для запікання змастіть вершковим маслом.

  5. Викладіть сирно-рисову масу та розрівняйте поверхню.

  6. Випікайте за 180°C приблизно 45 хв, доки верх стане золотистим.

  7. Для ще ніжнішої текстури змастіть готову запіканку сметаною та поверніть у духовку ще на 10 хв. Верх стане кремовим і трохи підрум’яненим.

Подача

Рисова бабка чудово поєднується з:

  • домашнім варенням

  • медом

  • сметаною

  • ягідним соусом

  • карамелізованими яблуками

У холодному вигляді вона стає щільнішою, майже як сирний пиріг, а у гарячому — м’яка та повітряна.

Бабусина рисова бабка — це більше, ніж запіканка. Це про турботу, простоту та любов, вкладену у кожну ложку. Іноді найкращі рецепти — не складні, а перевірені роками, які готували нам у дитинстві. І які тепер ми можемо приготувати для своїх близьких.

