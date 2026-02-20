Бабусина рисова бабка tiktok.com_@bude_smachno_razom

У кожної бабусі є свій кулінарний секрет. Вона може взяти найпростіші продукти, наприклад, рис, сир та яйця, і створити щось таке, що смакуватиме краще за будь-який модний десерт. Рисова бабка — саме з цієї категорії. Ніжна, ароматна, трохи карамелізована зверху та м’яка всередині, вона смакує однаково добре і гарячою, і холодною, а про рецепт її приготування розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти готовий відварений рис 200 г кисломолочний сир 200 г яйця 2 шт. цукор 50 г ванільний цукор 1 пакетик сіль вершкове масло родзинки 50 г

Порада: рис краще використовувати розсипчастий, але не пересушений. Сир — середньої жирності, без надлишкової вологи.

Приготування

У мисці з’єднайте кисломолочний сир, яйця, цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Ретельно перемішайте до однорідності. Якщо сир зернистий, можна перебити його блендером для ніжнішої текстури. Додайте відварений рис і родзинки. Добре перемішайте, щоб маса була рівномірною. Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Викладіть сирно-рисову масу та розрівняйте поверхню. Випікайте за 180°C приблизно 45 хв, доки верх стане золотистим. Для ще ніжнішої текстури змастіть готову запіканку сметаною та поверніть у духовку ще на 10 хв. Верх стане кремовим і трохи підрум’яненим.

Подача

Рисова бабка чудово поєднується з:

домашнім варенням

медом

сметаною

ягідним соусом

карамелізованими яблуками

У холодному вигляді вона стає щільнішою, майже як сирний пиріг, а у гарячому — м’яка та повітряна.

Бабусина рисова бабка — це більше, ніж запіканка. Це про турботу, простоту та любов, вкладену у кожну ложку. Іноді найкращі рецепти — не складні, а перевірені роками, які готували нам у дитинстві. І які тепер ми можемо приготувати для своїх близьких.