Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
1 хв

Баклажани, фаршировані тунцем: рецепт традиційної страви з незвичайною начинкою

Баклажани, фаршировані тунцем, виходять ситними та соковитими.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
92 ккал
Баклажани, фаршировані тунцем

Баклажани, фаршировані тунцем / © Credits

Для начинки використовуємо консервований тунець, цибулю, томатний соус і сир. Усі інгредієнти чудово поєднуються із запеченими баклажанами, не потребують окремого гарніру та мають апетитний вигляд.

Інгредієнти

баклажани
2 шт.
тунець консервований
1 банка (180 г)
сир твердий
150 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
соус томатний
1 ст. л.
масло вершкове
1 ст. л.
олія
20 г
перець чорний мелений
сіль

  1. Баклажани вимийте, розріжте вздовж на дві частини. Зробіть на м'якоті глибокі хрестоподібні надрізи, посипте сіллю і залиште на 10 хвилин, потім видаліть м'якоть баклажанів за допомогою ложки, залишаючи стінки завтовшки 5-7 мм.

  2. Баклажанні "човники" викладіть на деко, застелене пергаментним папером, і запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 10-15 хвилин.

  3. М'якоть баклажанів наріжте невеликими кубиками.

  4. Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.

  5. Сир натріть на велику тертку.

  6. Для начинки: у сковорідці на олії обсмажте цибулю до прозорості, додайте нарізані баклажани, перемішайте та смажте ще п'ять хвилин. З тунця злийте рідину, рибу розімніть виделкою, викладіть її в сковорідку до овочів, додайте соус томатний, поперчіть, посоліть, перемішайте та зніміть з вогню.

  7. Баклажани наповніть начинкою, посипте сиром, викладіть зверху по невеликому шматочку вершкового масла.

  8. Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-який.

