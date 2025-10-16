- Дата публікації
Баклажани, фаршировані тунцем: рецепт традиційної страви з незвичайною начинкою
Баклажани, фаршировані тунцем, виходять ситними та соковитими.
Для начинки використовуємо консервований тунець, цибулю, томатний соус і сир. Усі інгредієнти чудово поєднуються із запеченими баклажанами, не потребують окремого гарніру та мають апетитний вигляд.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- тунець консервований
- 1 банка (180 г)
- сир твердий
- 150 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- соус томатний
- 1 ст. л.
- масло вершкове
- 1 ст. л.
- олія
- 20 г
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Баклажани вимийте, розріжте вздовж на дві частини. Зробіть на м'якоті глибокі хрестоподібні надрізи, посипте сіллю і залиште на 10 хвилин, потім видаліть м'якоть баклажанів за допомогою ложки, залишаючи стінки завтовшки 5-7 мм.
Баклажанні "човники" викладіть на деко, застелене пергаментним папером, і запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 10-15 хвилин.
М'якоть баклажанів наріжте невеликими кубиками.
Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.
Сир натріть на велику тертку.
Для начинки: у сковорідці на олії обсмажте цибулю до прозорості, додайте нарізані баклажани, перемішайте та смажте ще п'ять хвилин. З тунця злийте рідину, рибу розімніть виделкою, викладіть її в сковорідку до овочів, додайте соус томатний, поперчіть, посоліть, перемішайте та зніміть з вогню.
Баклажани наповніть начинкою, посипте сиром, викладіть зверху по невеликому шматочку вершкового масла.
Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
Сир використовуйте будь-який.