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Баклажани по-азійськи: рецепт хрусткої та соковитої закуски у медовому соусі
Рум’яні баклажани з хрусткою скоринкою, ніжною серединкою та пікантним кисло-солодким соусом — закуска, яка зникає зі столу швидше, ніж встигає охолонути.
Якщо ви шукаєте спосіб цікаво та смачно приготувати баклажани, цей рецепт точно вартий уваги. На сторінці Lily_Cook запропонували обсмажити овочі до золотистої скоринки, а потім поєднати їх із часником, теріякі, кетчупом і медом. У результаті виходить страва з ідеальним балансом текстур і смаків.
Інгредієнти
баклажани — 2–3 шт.
кукурудзяний крохмаль для панірування
сіль
зелень — 1 жменя
кунжут для подавання
олія для смаження
Для соусу
олія — 1–2 ст. л
соус теріякі
кетчуп
мед
часник — 2–3 зубчики
Приготування
Баклажани наріжте невеликими шматочками, посоліть і залиште на 10–15 хв.
Часник дрібно наріжте.
Баклажани промокніть паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу, після чого добре обваляйте у кукурудзяному крохмалі.
Розігрійте пательню з олією та обсмажте баклажани до золотистої хрусткої скоринки.
Готові шматочки викладіть на паперовий рушник.
На чистій пательні розігрійте трохи олії.
Додайте часник і обсмажуйте приблизно 30 секунд.
Додайте теріякі, кетчуп і мед.
Перемішайте та прогрійте соус.
Викладіть у пательню обсмажені баклажани та добре перемішайте, щоб соус покрив кожен шматочок.
Посипте кунжутом і свіжою зеленню.
Подавайте одразу, поки баклажани залишаються хрусткими.
Порада
Для максимально хрусткої скоринки не кладіть баклажани на холодну пательню, олія має бути добре розігріта.
Ці баклажани — чудовий варіант і для швидкої вечері, і для закусочного столу.