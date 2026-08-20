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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
2 хв

Баклажани по-азійськи: рецепт хрусткої та соковитої закуски у медовому соусі

Рум’яні баклажани з хрусткою скоринкою, ніжною серединкою та пікантним кисло-солодким соусом — закуска, яка зникає зі столу швидше, ніж встигає охолонути.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Баклажани по-азійськи tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Баклажани по-азійськи tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Якщо ви шукаєте спосіб цікаво та смачно приготувати баклажани, цей рецепт точно вартий уваги. На сторінці Lily_Cook запропонували обсмажити овочі до золотистої скоринки, а потім поєднати їх із часником, теріякі, кетчупом і медом. У результаті виходить страва з ідеальним балансом текстур і смаків.

Баклажани по-азійськи tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Баклажани по-азійськи tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Інгредієнти

  • баклажани — 2–3 шт.

  • кукурудзяний крохмаль для панірування

  • сіль

  • зелень — 1 жменя

  • кунжут для подавання

  • олія для смаження

Для соусу

  • олія — 1–2 ст. л

  • соус теріякі

  • кетчуп

  • мед

  • часник — 2–3 зубчики

Баклажани по-азійськи tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Баклажани по-азійськи tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Приготування

  1. Баклажани наріжте невеликими шматочками, посоліть і залиште на 10–15 хв.

  2. Часник дрібно наріжте.

  3. Баклажани промокніть паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу, після чого добре обваляйте у кукурудзяному крохмалі.

  4. Розігрійте пательню з олією та обсмажте баклажани до золотистої хрусткої скоринки.

  5. Готові шматочки викладіть на паперовий рушник.

  6. На чистій пательні розігрійте трохи олії.

  7. Додайте часник і обсмажуйте приблизно 30 секунд.

  8. Додайте теріякі, кетчуп і мед.

  9. Перемішайте та прогрійте соус.

  10. Викладіть у пательню обсмажені баклажани та добре перемішайте, щоб соус покрив кожен шматочок.

  11. Посипте кунжутом і свіжою зеленню.

  12. Подавайте одразу, поки баклажани залишаються хрусткими.

Порада

Для максимально хрусткої скоринки не кладіть баклажани на холодну пательню, олія має бути добре розігріта.

Ці баклажани — чудовий варіант і для швидкої вечері, і для закусочного столу.

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