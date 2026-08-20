Баклажани по-азійськи: рецепт хрусткої та соковитої закуски у медовому соусі

Баклажани по-азійськи tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

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Якщо ви шукаєте спосіб цікаво та смачно приготувати баклажани, цей рецепт точно вартий уваги. На сторінці Lily_Cook запропонували обсмажити овочі до золотистої скоринки, а потім поєднати їх із часником, теріякі, кетчупом і медом. У результаті виходить страва з ідеальним балансом текстур і смаків.

Баклажани по-азійськи tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Інгредієнти

баклажани — 2–3 шт.

кукурудзяний крохмаль для панірування

сіль

зелень — 1 жменя

кунжут для подавання

олія для смаження

Для соусу

олія — 1–2 ст. л

соус теріякі

кетчуп

мед

часник — 2–3 зубчики

Баклажани по-азійськи tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Приготування

Баклажани наріжте невеликими шматочками, посоліть і залиште на 10–15 хв. Часник дрібно наріжте. Баклажани промокніть паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу, після чого добре обваляйте у кукурудзяному крохмалі. Розігрійте пательню з олією та обсмажте баклажани до золотистої хрусткої скоринки. Готові шматочки викладіть на паперовий рушник. На чистій пательні розігрійте трохи олії. Додайте часник і обсмажуйте приблизно 30 секунд. Додайте теріякі, кетчуп і мед. Перемішайте та прогрійте соус. Викладіть у пательню обсмажені баклажани та добре перемішайте, щоб соус покрив кожен шматочок. Посипте кунжутом і свіжою зеленню. Подавайте одразу, поки баклажани залишаються хрусткими.

Порада

Для максимально хрусткої скоринки не кладіть баклажани на холодну пательню, олія має бути добре розігріта.

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Ці баклажани — чудовий варіант і для швидкої вечері, і для закусочного столу.

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