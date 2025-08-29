Баклажани по-корейськи: рецепт для зимових запасів

Баклажани по-корейськи tiktok.com_vd.necrasova

Ця страва поєднує яскравий смак овочів із гостро-солодкими нотками соєвого соусу, часнику та коріандру. А завдяки правильному способу приготування вона зберігає апетитний вигляд і довго стоїть у банках, про це розповіли на сторінці VD Necrasova.

Інгредієнти Баклажани 3 кг Перець солодкий 1 кг Перець гострий 200 г Помідори 1,5 кг Цибуля 600 г Петрушка (або кінза, кріп) 70 г Сіль 3 ст. л Олія рослинна 300 мл Соєвий соус 6 ст. л Мелений коріандр 1,5 ст. л Цукор 1,5 ст. л Часник 2 головки Оцет 9% 50 мл

Приготування

Баклажани помийте, поріжте брусочками товщиною 1,5 см. Перекладіть у велику миску, додайте 2 ст. л солі з гіркою, перемішайте та залиште на 2 години. Сіль допоможе забрати гіркоту та збереже форму овочів під час тушкування. Після цього баклажани відіжміть руками та кілька разів промийте холодною водою. Наріжте овочі: болгарський перець — тонкою соломкою, цибулю — півкільцями, гострий перець — дрібними шматочками, помідори — кубиками, а петрушку чи іншу зелень дрібно нашинкуйте. У великій каструлі чи глибокій сковороді розігріти 300 мл олії. Спочатку обсмажте цибулю до золотистості. Додайте помідори, тушкуйте 5–7 хв, поки вони пустять сік. Покладіть болгарський та гострий перець і тушкуйте ще 3 хв. Влийте соєвий соус, додайте петрушку, коріандр, цукор, часник і сіль. Покладіть баклажан та добре перемішайте. Готувати ще 7 хв під кришкою. Влийте оцет, перемішайте та тушкуйте ще 3–4 хв. Гарячу закуску одразу розклаліть у простерилізовані банки, закрийте кришками та переверніть догори дном. Накрийте ковдрою до повного охолодження.

Поради

Для насиченішого смаку можна використати суміш зелені: петрушка, кінза та кріп.

Якщо не любите дуже гостре, частину перцю чилі можна замінити болгарським.

Соєвий соус надає «східної» нотки, але якщо його не використовувати, просто трохи більше досоліть.

Заготівля добре зберігається до року у прохолодному темному місці.

Баклажани по-корейськи — це не лише смачна зимова закуска, а й справжня окраса святкового столу. Вони зберігають форму, виходять соковитими та ароматними, а пряний соус на основі томатів, часнику та спецій робить їх улюбленою стравою для всієї родини.