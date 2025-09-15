ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
1 хв

Баклажани по-корейськи: рецепт пікантної закуски

Любителям баклажанів цей рецепт точно сподобається, оскільки готується він дуже просто, а впорається з ним навіть господиня-початківиця.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
2 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
130 ккал
Баклажани по-корейськи

Баклажани по-корейськи / © Credits

Страва виходить соковитою, смачною, а якщо ви ще й візьмете болгарський перець різного кольору, то вона буде яскравою, гарною і прикрасить будь-який святковий стіл.

Інгредієнти

баклажани
2 шт.
морква
1 шт.
перець болгарський
2 шт.
часник
3 зубки
соус соєвий
1,5 ст. л.
цукор
0,5 ч. л.
оцет яблучний
1,5 ст. л.
коріандр мелений
0,5 ч. л.
олія рослинна
2 ст. л.
кунжут
сіль

  1. Овочі вимийте та обсушіть.

  2. Баклажани наріжте невеликими брусочками, посипте трохи сіллю, перемішайте руками та залиште на 20 хвилин.

  3. Промийте їх під проточною водою, добре відтисніть та обсмажте на пательні з розігрітою олією на сильному вогні до золотистого кольору. Остудіть.

  4. У перців видаліть плодоніжки, насіння і наріжте соломкою.

  5. Моркву очистьте і натріть на тертці для корейської моркви.

  6. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  7. Кунжут обсмажте на сухій сковороді до золотистого кольору.

  8. До салатника викладіть баклажани, моркву, болгарський перець і часник.

  9. Влийте яблучний оцет, соєвий соус, додайте коріандр, цукор, сіль за смаком і перемішайте. Покладіть до холодильника на 2–3 години.

  10. Перед подаванням посипте кунжутом.

Поради:

  • Яблучний оцет можна замінити 9%-м столовим.

Дата публікації
Кількість переглядів
150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie