Баклажани по-корейськи: рецепт пікантної закуски
Любителям баклажанів цей рецепт точно сподобається, оскільки готується він дуже просто, а впорається з ним навіть господиня-початківиця.
Страва виходить соковитою, смачною, а якщо ви ще й візьмете болгарський перець різного кольору, то вона буде яскравою, гарною і прикрасить будь-який святковий стіл.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- морква
- 1 шт.
- перець болгарський
- 2 шт.
- часник
- 3 зубки
- соус соєвий
- 1,5 ст. л.
- цукор
- 0,5 ч. л.
- оцет яблучний
- 1,5 ст. л.
- коріандр мелений
- 0,5 ч. л.
- олія рослинна
- 2 ст. л.
- кунжут
-
- сіль
-
Овочі вимийте та обсушіть.
Баклажани наріжте невеликими брусочками, посипте трохи сіллю, перемішайте руками та залиште на 20 хвилин.
Промийте їх під проточною водою, добре відтисніть та обсмажте на пательні з розігрітою олією на сильному вогні до золотистого кольору. Остудіть.
У перців видаліть плодоніжки, насіння і наріжте соломкою.
Моркву очистьте і натріть на тертці для корейської моркви.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Кунжут обсмажте на сухій сковороді до золотистого кольору.
До салатника викладіть баклажани, моркву, болгарський перець і часник.
Влийте яблучний оцет, соєвий соус, додайте коріандр, цукор, сіль за смаком і перемішайте. Покладіть до холодильника на 2–3 години.
Перед подаванням посипте кунжутом.
Поради:
Яблучний оцет можна замінити 9%-м столовим.