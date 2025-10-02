ТСН у соціальних мережах

Рецепти
22
1 хв

Баклажани, смажені з цибулею: простий рецепт корисної закуски

Баклажани, смажені з цибулею, готуються дуже просто і швидко.

Катерина Труш
30 хвилин
132 ккал
Баклажани, смажені з цибулею

Баклажани, смажені з цибулею / © Credits

Страва дуже смачна як у теплому, так і в холодному вигляді. Баклажани можуть бути як основною стравою, так і гарніром до м'яса або риби.

Інгредієнти

баклажани
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт. (великий)
часник
1 зубчик
олія
5 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
петрушка

  1. У баклажанів відріжте краї, наріжте невеликими кубиками та викладіть у ємність. Посипте невеликою кількістю солі, залийте холодною водою, накрийте тарілкою та залиште на 15-20 хвилин.

  2. Цибулю та часник очистіть, цибулю наріжте півкільцями, часник видавіть через прес.

  3. Петрушку промийте та подрібніть.

  4. У сковорідці розігрійте олію та обсмажте цибулю до прозорості.

  5. Баклажани викладіть у друшляк, промийте під проточною водою, злегка відіжміть і викладіть до цибулі. Обсмажте на середньому вогні, періодично помішуючи, 15 хвилин. Посоліть, поперчіть, додайте часник, посипте зеленню і готуйте ще на повільному вогні 2-3 хвилини.

Поради:

  • Зелень використовуйте за смаком.

22
