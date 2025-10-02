- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 1 хв
Баклажани, смажені з цибулею: простий рецепт корисної закуски
Баклажани, смажені з цибулею, готуються дуже просто і швидко.
Страва дуже смачна як у теплому, так і в холодному вигляді. Баклажани можуть бути як основною стравою, так і гарніром до м'яса або риби.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт. (великий)
- часник
- 1 зубчик
- олія
- 5 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- петрушка
-
У баклажанів відріжте краї, наріжте невеликими кубиками та викладіть у ємність. Посипте невеликою кількістю солі, залийте холодною водою, накрийте тарілкою та залиште на 15-20 хвилин.
Цибулю та часник очистіть, цибулю наріжте півкільцями, часник видавіть через прес.
Петрушку промийте та подрібніть.
У сковорідці розігрійте олію та обсмажте цибулю до прозорості.
Баклажани викладіть у друшляк, промийте під проточною водою, злегка відіжміть і викладіть до цибулі. Обсмажте на середньому вогні, періодично помішуючи, 15 хвилин. Посоліть, поперчіть, додайте часник, посипте зеленню і готуйте ще на повільному вогні 2-3 хвилини.
Поради:
Зелень використовуйте за смаком.