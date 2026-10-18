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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
396
Час на прочитання
1 хв

Баклажани у сметані з часником: рецепт пікантної закуски

Це проста, ситна страва, яка за смаком нагадує гриби.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
153 ккал
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Баклажани у сметані з часником

Баклажани у сметані з часником / © Credits

Баклажани готуються на сковороді за 20–25 хвилин із доступних продуктів. Подавайте як самостійну страву, а також як гарнір або закуску.

Інгредієнти

баклажани
500 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
2–3 зубки
сметана
180 г
олія
40 г
чорний мелений перець
сіль
зелень (кріп, петрушка)

  1. Наріжте баклажани середніми кубиками, посоліть, залиште на 10–15 хв, потім промийте під проточною водою та висушіть паперовим рушником.

  2. Цибулю і часник очистьте.

  3. Цибулю наріжте дрібними кубиками, часник подрібніть.

  4. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте до м’якості цибулю, викладіть баклажани, посоліть і смажте, помішуючи, до золотистого кольору.

  5. Додайте сметану, чорний мелений перець, перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте 5 хв.

  6. Посипте часником, зеленню, періодично помішуючи, і тушкуйте ще 2 хв.

Поради:

  • Використовуйте сметану 15% або 20%.

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