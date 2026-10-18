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- Рецепти
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Баклажани у сметані з часником: рецепт пікантної закуски
Це проста, ситна страва, яка за смаком нагадує гриби.
Баклажани готуються на сковороді за 20–25 хвилин із доступних продуктів. Подавайте як самостійну страву, а також як гарнір або закуску.
Інгредієнти
- баклажани
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 2–3 зубки
- сметана
- 180 г
- олія
- 40 г
- чорний мелений перець
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- сіль
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- зелень (кріп, петрушка)
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Наріжте баклажани середніми кубиками, посоліть, залиште на 10–15 хв, потім промийте під проточною водою та висушіть паперовим рушником.
Цибулю і часник очистьте.
Цибулю наріжте дрібними кубиками, часник подрібніть.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте до м’якості цибулю, викладіть баклажани, посоліть і смажте, помішуючи, до золотистого кольору.
Додайте сметану, чорний мелений перець, перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте 5 хв.
Посипте часником, зеленню, періодично помішуючи, і тушкуйте ще 2 хв.
Поради:
Використовуйте сметану 15% або 20%.