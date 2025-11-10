Баклажани з фаршем і картоплею, запечені в духовці: рецепт середземноморської кухні

Баклажани з фаршем і картоплею, запечені в духовці / © Credits

Страва готується з баклажанів, з м’ясним фаршем, картоплею, запечена шарами під молочним соусом.

Для соусу:

Картоплю почистьте, наріжте кружальцями, завтовшки п’ять міліметрів, опустіть у киплячу підсолену воду на п’ять хвилин, потім відкиньте на друшляк, щоб уся вода стекла.

Баклажани наріжте на кружальця, посоліть і залиште на 20 хвилин, потім промийте, обсушіть паперовим рушником і обсмажте на пательні, змащеній олією, з двох боків до золотистої скоринки.

Цибулю, часник очистьте і дрібно наріжте.

Помідори очистьте від шкірки та дрібно наріжте.

У сковорідці на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю, часник, обсмажте до м’якості, потім додайте фарш, перець чорний мелений, сіль, обсмажте ще 5-7 хвилин, додайте томати, перемішайте, проварюйте на повільному вогні 15 хвилин.

Для соусу: у сотейнику розтопіть вершкове масло, всипте борошно й обсмажте до золотистого кольору, потім тонкою цівкою влийте молоко, посоліть, додайте мускатний горіх і, постійно помішуючи віничком, варіть до загустіння.

На дно форми викладіть картоплю, далі розподіліть половину баклажанів, потім шар фаршу, на фарш решту баклажанів і залийте все соусом.