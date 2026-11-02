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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

Баклажани з горіхами по-грузинськи: рецепт знаменитої закуски

Баклажани з горіхами — це одна з найулюбленіших страв грузинської кухні.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
220 ккал
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Баклажани з горіхами по-грузинськи

Баклажани з горіхами по-грузинськи / © Credits

Соковиті та оригінальні рулетики стануть не лише чудовим доповненням до обіду, а й окрасою святкового столу. Обов’язково дайте їм настоятися в холодильнику 1–2 години.

Інгредієнти

баклажани
1 кг
горіхи волоські (очищені)
200 г
часник
3–4 зубчики
хмелі-сунелі
1 ч. л.
коріандр у зернах
1 ч. л.
червоний гострий перець
0,5 ч. л.
винний оцет
1 ст. л.
кип’ячена вода
2 ст. л.
олія
60–80 мл
сіль
зелень (базилік, кінза, кріп)
по невеликому пучку

  1. Наріжте баклажани пластинками товщиною 0,5–0,7 сантиметра, посипте сіллю та залиште на 15–20 хвилин, потім промийте й висушіть паперовим рушником.

  2. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте баклажани з обох боків, потім викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайву олію.

  3. Часник очистьте і наріжте шматочками.

  4. Зелень промийте та подрібніть.

  5. У блендер викладіть волоські горіхи, часник, хмелі-сунелі, коріандр, червоний гострий перець, зелень, влийте винний оцет, воду та подрібніть до пастоподібного стану.

  6. На край кожної пластинки баклажана покладіть горіхову начинку та акуратно скрутіть щільно в рулетик.

Поради:

  • На тарілку можна викласти салатну зелень, потім рулетики та прикрасити зеленню.

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