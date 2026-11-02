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Баклажани з горіхами по-грузинськи: рецепт знаменитої закуски
Баклажани з горіхами — це одна з найулюбленіших страв грузинської кухні.
Соковиті та оригінальні рулетики стануть не лише чудовим доповненням до обіду, а й окрасою святкового столу. Обов’язково дайте їм настоятися в холодильнику 1–2 години.
Інгредієнти
- баклажани
- 1 кг
- горіхи волоські (очищені)
- 200 г
- часник
- 3–4 зубчики
- хмелі-сунелі
- 1 ч. л.
- коріандр у зернах
- 1 ч. л.
- червоний гострий перець
- 0,5 ч. л.
- винний оцет
- 1 ст. л.
- кип’ячена вода
- 2 ст. л.
- олія
- 60–80 мл
- сіль
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- зелень (базилік, кінза, кріп)
- по невеликому пучку
Наріжте баклажани пластинками товщиною 0,5–0,7 сантиметра, посипте сіллю та залиште на 15–20 хвилин, потім промийте й висушіть паперовим рушником.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте баклажани з обох боків, потім викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайву олію.
Часник очистьте і наріжте шматочками.
Зелень промийте та подрібніть.
У блендер викладіть волоські горіхи, часник, хмелі-сунелі, коріандр, червоний гострий перець, зелень, влийте винний оцет, воду та подрібніть до пастоподібного стану.
На край кожної пластинки баклажана покладіть горіхову начинку та акуратно скрутіть щільно в рулетик.
Поради:
На тарілку можна викласти салатну зелень, потім рулетики та прикрасити зеленню.