Баклажани з горіхами по-грузинськи: рецепт знаменитої закуски

Будівельна компанія ТОВ «Мелсіті», що належить представникам близького оточення голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України Івана Федорова, намагається стягнути з держави платежі на суму понад 69 млн грн за будівництво льодової арени у окупованому Мелітополі. Перевірити виконання робіт через окупацію неможливо, при цьому частину актів чиновники з Мелітопольської адміністрації в екзилі підписували восени 2022 року. 13 жовтня 2026 року на виконання рішення апеляційного суду було видано наказ про примусове повернення компанії коштів.