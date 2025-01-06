Баклажани у сметанковому соусі: цікавий рецепт пікантної закуски

Баклажани — універсальний продукт, який може стати основою для безлічі смачних страв. Ароматний соус ідеально доповнює ніжний смак баклажанів, робить їх соковитими та надзвичайно апетитними.

Цей рецепт, про який розповіли на сторінці lenna_mazur, здивує вас своєю простотою, а результат настільки вразить, що ви неодмінно додасте його до списку улюблених. Баклажани залишаються рум'яними, зберігають свою форму і не перетворюються на кашу, а ніжний сметанковий соус додає їм неймовірного смаку.

Ця страва має кілька секретів, які роблять її справді неповторною. Баклажани залишаються цілими, не розпадаються під час смаження та не вбирають зайву олію. Густий, пряний сметанковий соус додає страві яскравих ароматів і підкреслює ніжний смак баклажанів.

Інгредієнти

Для баклажанів:

Баклажани 600 г

Яйця 2 шт.

Сіль

Перець

Для соусу:

Сметана 200 г

Зелень (кріп, кінза) 5-7 гілочок

Часник 3-4 зубчики

Хмелі-сунелі 1 ч. л

Лимонний сік 1 ст. л

Мускатний горіх

Сіль

Перець

Приготування

Наріжте баклажани півкільцями. За бажання, можете трохи посолити та залишити на 30 хвилин, щоб вони віддали зайву гіркоту. Проте цей крок можна пропустити, якщо баклажани свіжі та не гірчать. Залийте нарізані баклажани збитими яйцями. Ретельно перемішайте, "промасажуйте" шматочки, щоб вони повністю вкрилися яйцем. Залиште на 30 хвилин — за цей час баклажани вберуть яйце. Завдяки цьому під час смаження вони не вбиратимуть зайву олію, а також збережуть форму. Посоліть баклажани на свій смак та викладіть їх на розігріту пательню з невеликою кількістю олії. Смажте на доволі сильному вогні, щоб вони стали рум’яними. Поки баклажани смажаться, час зробити пряний соус. Візьміть сметану та змішайте її з дрібно нарізаною зеленню — кінзою і кропом. Додайте подрібнений часник і спеції: хмелі-сунелі, трохи мускатного горіха, сіль і перець. Додайте лимонний сік, який додасть соусу свіжих цитрусових ноток. Ретельно перемішайте. Соус має бути густим і насиченим на смак. Коли баклажани добре підрум’яняться, зніміть їх з вогню і додайте сметанковий соус. Акуратно перемішайте, щоб не пошкодити шматочки.

Ці баклажани смакують однаково добре як у гарячому, так і в холодному вигляді. Ця страва ідеально підходить як для домашньої вечері, так і для святкового столу.

Обов’язково приготуйте баклажани за цим рецептом — результат перевершить усі ваші очікування.

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