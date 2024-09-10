Як приготувати баклажани з горіхами по-грузинськи: класичний рецепт

Сезон баклажанів у самому розпалі.
Якщо ви хочете нагодувати сім'ю смачною стравою, але водночас уникаєте м'яса, приготуйте баклажани з горіхами по-грузинськи.
Інгредієнти:
- 4 баклажани
- 250 г очищених волоських горіхів
- 1 цибулина
- 4 зубки часнику
- 0,5 пучка кінзи
- 2 столові ложки винного оцту
- олія
- хмелі-сунелі
- мелений коріандр
- мелений перець чилі
- сіль
Приготування
У вимитих баклажанів відрізати хвостики і, не очищаючи, нарізати їх довгими скибочками завтовшки близько 0,5 см. Підготовлені баклажани посолити і залишити на 15-20 хвилин, після чого злити рідину, що утворилася, пелюстки баклажанів обсушити серветкою і обсмажити кожен з обох боків на олії.
Горіхи провернути через м'ясорубку, додати натерту на дрібній тертці цибулину, пропущений через прес часник, подрібнену кінзу, злегка посолити, приправити хмелі-сунелі, коріандром і перцем чилі, підлити оцет і ретельно розтерти.
Скибочки баклажанів змазати горіховою масою, згорнути рулетиками і витримати кілька годин у холодильнику.
На замітку
- Баклажани вибирайте молоді, пружні, середньої величини і правильної форми.
- Аромат і гостроту горіхової начинки регулюйте кількістю спецій і часнику.
- Якщо начинка виходить занадто густа, до неї можна підлити трохи води.
- Щоб страва мала автентичний вигляд, подаючи, присипте баклажани жменею зерен граната.
Читайте також: