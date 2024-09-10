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Як приготувати баклажани з горіхами по-грузинськи: класичний рецепт

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Як приготувати баклажани з горіхами по-грузинськи: класичний рецепт

Баклажани з горіхами по-грузинськи / Фото: Credits

Сезон баклажанів у самому розпалі.

Якщо ви хочете нагодувати сім'ю смачною стравою, але водночас уникаєте м'яса, приготуйте баклажани з горіхами по-грузинськи.

Інгредієнти:

  • 4 баклажани
  • 250 г очищених волоських горіхів
  • 1 цибулина
  • 4 зубки часнику
  • 0,5 пучка кінзи
  • 2 столові ложки винного оцту
  • олія
  • хмелі-сунелі
  • мелений коріандр
  • мелений перець чилі
  • сіль

Приготування

У вимитих баклажанів відрізати хвостики і, не очищаючи, нарізати їх довгими скибочками завтовшки близько 0,5 см. Підготовлені баклажани посолити і залишити на 15-20 хвилин, після чого злити рідину, що утворилася, пелюстки баклажанів обсушити серветкою і обсмажити кожен з обох боків на олії.

Горіхи провернути через м'ясорубку, додати натерту на дрібній тертці цибулину, пропущений через прес часник, подрібнену кінзу, злегка посолити, приправити хмелі-сунелі, коріандром і перцем чилі, підлити оцет і ретельно розтерти.

Скибочки баклажанів змазати горіховою масою, згорнути рулетиками і витримати кілька годин у холодильнику.

На замітку

  • Баклажани вибирайте молоді, пружні, середньої величини і правильної форми.
  • Аромат і гостроту горіхової начинки регулюйте кількістю спецій і часнику.
  • Якщо начинка виходить занадто густа, до неї можна підлити трохи води.
  • Щоб страва мала автентичний вигляд, подаючи, присипте баклажани жменею зерен граната.

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