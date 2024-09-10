Як приготувати баклажани з горіхами по-грузинськи: класичний рецепт

Сезон баклажанів у самому розпалі.

Якщо ви хочете нагодувати сім'ю смачною стравою, але водночас уникаєте м'яса, приготуйте баклажани з горіхами по-грузинськи.

Інгредієнти:

4 баклажани

250 г очищених волоських горіхів

1 цибулина

4 зубки часнику

0,5 пучка кінзи

2 столові ложки винного оцту

олія

хмелі-сунелі

мелений коріандр

мелений перець чилі

сіль

Приготування

У вимитих баклажанів відрізати хвостики і, не очищаючи, нарізати їх довгими скибочками завтовшки близько 0,5 см. Підготовлені баклажани посолити і залишити на 15-20 хвилин, після чого злити рідину, що утворилася, пелюстки баклажанів обсушити серветкою і обсмажити кожен з обох боків на олії.

Горіхи провернути через м'ясорубку, додати натерту на дрібній тертці цибулину, пропущений через прес часник, подрібнену кінзу, злегка посолити, приправити хмелі-сунелі, коріандром і перцем чилі, підлити оцет і ретельно розтерти.

Скибочки баклажанів змазати горіховою масою, згорнути рулетиками і витримати кілька годин у холодильнику.

На замітку

Баклажани вибирайте молоді, пружні, середньої величини і правильної форми.

Аромат і гостроту горіхової начинки регулюйте кількістю спецій і часнику.

Якщо начинка виходить занадто густа, до неї можна підлити трохи води.

Щоб страва мала автентичний вигляд, подаючи, присипте баклажани жменею зерен граната.

Читайте також: