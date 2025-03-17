Бала Баяна: оригінальний рецепт десерту із TikTok

Кулінарні тренди з’являються щодня та останнім часом серед них справжньою зіркою став десерт Бала Баяна.

Його ніжний кокосовий смак і хрустка карамельна скоринка не залишать байдужими поціновувачів солодощів. Простий у приготуванні, цей десерт, про який розповіли на сторінці Valeriia Veligura, може стати чудовою альтернативою всесвітньо відомим "Рафаелло" та "Баунті". Рецепт розраховано на 15 цукерок.

Інгредієнти Згущене молоко 380 г Вершкове масло 50 г Кокосова стружка 150 г Цукор 250 г Вода 75 мл Лимонний сік 1 ч. л Барвник

Приготування

У сотейнику поєднайте згущене молоко, вершкове масло та кокосову стружку. Поставте на середній вогонь і, постійно помішуючи, готуйте масу до загущення, приблизно 7-10 хв. Зніміть із вогню, накрийте харчовою плівкою та дайте охолонути. З підготовленої маси сформуйте 15 рівних кульок, вставте шпажки чи зубочистки, після чого поставте їх у морозильну камеру на 30 хв. Під час охолодження цукерок приготуйте карамель. У каструлі змішайте цукор, воду, лимонний сік і, за бажанням, додайте барвник. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння та варіть 7-8 хв до отримання карамельної консистенції. Зніміть карамель із вогню, акуратно занурте заморожені цукерки у гарячу масу, намагаючись покрити їх рівномірним шаром. Підготовлені цукерки покладіть у високі склянки чи закріпіть, встромивши у яблуко, наприклад, і залиште у прохолодному місці до повного застигання (15-30 хв). Після охолодження десерт готовий до подачі.

#україна #рецепт #смачно #рек #хочуврек ♬ Little Things - Adrián Berenguer @yummy.lera Новий трендовий десерт - Бала Баяна, це крутіше, ніж Рафаело та Баунті⠀ ⠀ ІНГРЕДІЄНТИ (на 15 шт.): Для цукерок: ✅ 380 г згущеного молока ✅ 50 г вершкового масла ✅ 150 г кокосової стружки ⠀ Для карамелі: ✅ 250 г цукру ✅ 75 мл води ✅ 1 ч.л. лимонного соку ✅ барвник - за бажанням ГОТУЄМО: Поєднуємо згущене молоко, масло та кокосову стружку. Ставимо на середній вогонь та постійно помішуючи тримаємо до загущення маси (7-10 хв). Знімаємо з вогню, накриваємо харчовою плівкою в контакт і даємо охолонути. Формуємо 15 кульок, вставляємо шпажки/зубочистки та прибираємо у морозилку на 30 хв. Коли цукерки заморозяться - починаємо готувати карамель. Поєднуємо цукор, воду, лимонний сік та, за бажанням, барвник. На середньому вогні доводимо до кипіння і варимо 7-8 хв. Знімаємо з вогню та занурюємо цукерки. Ставимо у високі склянки або втикаємо у яблуко. Даємо застигнути у прохолодному місці (15-30 хв). Подаємо та насолоджуємося! Смачного ⠀ #українськийтікток

Вишуканий смак Бала Баяна не поступається знаменитим цукеркам, а його приготування не потребує багато часу. Чудовий вибір для домашнього частування чи як оригінальний подарунок для близьких.

Смачного!

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