Бананове масло instagram.com_eatingwell / © Instagram

Бананове масло — новий хіт серед сніданкових смаколиків. Воно не лише має красивий вигляд на тості, панкейках чи печиві, але й дарує відчуття затишку та тепла, як справжній домашній банановий хліб. У цьому рецепті, про який розповіли на сторінці EatingWell , поєднуються карамелізовані банани та класичні спеції, а саме, кориця та мускатний горіх, які роблять смак насиченим, глибоким і справді «смачним як у мами».

Інгредієнти несолене вершкове масло 2 ч. л стиглий банан 1 шт. темний коричневий цукор 1 ст. л мелена кориця 1 ч. л сіль ¼ ч. л мелений мускатний горіх

Приготування

Використовуйте стиглий банан середнього розміру, він повинен бути ароматним, але не перезрілим. Розріжте його на чотири частини та обсмажте на невеликій кількості вершкового масла з додаванням темного коричневого цукру. Обережно перемішуйте, щоб банани не прилипли до сковороди, та переверніть лише один раз. Карамелізація триває близько 10 хв, а у результаті матимете золотисті, м’які шматочки з насиченим ароматом. Перекладіть карамелізовані банани у блендер і дайте їм трохи охолонути. Потім додайте дрібку кориці, мускатного горіха та трохи солі для балансу смаку. Додайте половину склянки розм’якшеного вершкового масла та подрібнюйте до кремової текстури. Має вити ароматне бананове масло, яке буквально тане у роті.

Бананове масло ідеально поєднується з тостами з цільнозернового хліба, панкейками, печивом або навіть крекерами. Його можна зберігати у холодильнику кілька днів у герметичній баночці.

Це бананове масло — ідеальний спосіб потішити себе простим, але розкішним смаком. Лише кілька інгредієнтів та трохи терпіння і у вас вдома з’явиться маленький гастрономічний шедевр, який точно стане улюбленцем усієї родини.