Бананові привиди на Геловін: рецепт фруктового десерту

Бананові привиди instagram.com_snackswonders / © Instagram

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Геловін — чудовий привід перетворити звичайні продукти на маленькі кулінарні шедеври. І зовсім не обов’язково готувати складні торти, кекси чи печиво з десятками інгредієнтів. Іноді достатньо кількох бананів, соковитих мандаринів, ківі та шоколаду, щоб на столі з’явилося ціле фруктове «страшенно миле» частування. На сторінці Snacks Wonders розповіли про ідею фруктового канапе у вигляді привидів.

Інгредієнти стиглі, проте щільні банани 3 шт. ківі 3 шт. мандарини 3 шт. розтоплений шоколад ¼ склянки кокосова олія 1 ч. л

Приготування

Помийте ківі, очистьте його та наріжте кружальцями. Викладіть їх на велику тарілку чи дошку, залиште трохи місця між шматочками. Мандарини очистьте від шкірки та розріжте навпіл. Розтопіть шоколад у мікрохвильовій печі короткими інтервалами, щоразу перемішуйте. За бажанням додайте чайну ложку кокосової олії, щоб зробити його рідшим і зручним для декорування. Полийте кружальця ківі невеликою кількістю розтопленого шоколаду. Розкладіть підготовлені мандарини поверх фруктової основи, поки шоколад ще не застиг. Очистьте банани та розріжте навпіл. Викладіть банани поверх мандарин. Перекладіть розтоплений шоколад у маленький кондитерський мішок або використайте зубочистку. Намалюйте на бананах очі та рот — усміхнений, здивований чи трохи моторошний. Дайте шоколаду застигнути та можна подавати до столу.

Бананові привиди — доказ того, що святковий десерт не обов’язково має бути складним або потребувати цілого дня на кухні. Кілька простих інгредієнтів, розтоплений шоколад і трохи творчості та звичайні фрукти перетворюються на веселий геловінський смаколик.

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