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Бананові вафлі: рецепт смачного і швидкого сніданку
Бананові вафлі готуються дуже просто і швидко — це ідеальна випічка нашвидкуруч.
Десерт чудово підійде для сніданку або легкого перекусу. Доповніть вафлі свіжими ягодами, збитими вершками, кульками ванільного морозива або просто полийте розтопленим шоколадом.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 150 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- банани
- 2 шт.
- цукор
- 2 ст. л.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- вершкове масло
- 40 г
- ванільний цукор
- 1 ст. л.
- кориця мелена
- ½ ч. л.
- сіль
- щіпка
- олія
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Банани почистьте, розламайте на шматочки, викладіть у чашу блендера та подрібніть, потім додайте яйця, цукор, ванільний цукор, корицю і міксером збийте до пишного стану, влийте розтоплене, тепле вершкове масло, перемішайте.
У мисці змішайте просіяне борошно, розпушувач, дрібку солі. Поступово всипте суху масу в чашу блендера і збийте міксером.
Вафельницю добре розігрійте, змастіть (один раз) злегка олією і випікайте вафлі до золотистого кольору.
Поради:
Банани використовуйте перестиглі.