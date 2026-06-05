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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

Бананові вафлі: рецепт смачного і швидкого сніданку

Бананові вафлі готуються дуже просто і швидко — це ідеальна випічка нашвидкуруч.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
185 ккал
Коментарі
Бананові вафлі

Бананові вафлі / © Credits

Десерт чудово підійде для сніданку або легкого перекусу. Доповніть вафлі свіжими ягодами, збитими вершками, кульками ванільного морозива або просто полийте розтопленим шоколадом.

Інгредієнти

борошно пшеничне
150 г
яйця курячі
3 шт.
банани
2 шт.
цукор
2 ст. л.
розпушувач
1 ч. л.
вершкове масло
40 г
ванільний цукор
1 ст. л.
кориця мелена
½ ч. л.
сіль
щіпка
олія

  1. Банани почистьте, розламайте на шматочки, викладіть у чашу блендера та подрібніть, потім додайте яйця, цукор, ванільний цукор, корицю і міксером збийте до пишного стану, влийте розтоплене, тепле вершкове масло, перемішайте.

  2. У мисці змішайте просіяне борошно, розпушувач, дрібку солі. Поступово всипте суху масу в чашу блендера і збийте міксером.

  3. Вафельницю добре розігрійте, змастіть (один раз) злегка олією і випікайте вафлі до золотистого кольору.

Поради:

  • Банани використовуйте перестиглі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
34
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