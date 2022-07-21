Банановий кекс з вишнею та шоколадною крихтою без яєць: простий веганський рецепт

З цього кількість продуктів можете спекти один великий кекс, або багато маленьких, залежно від того, яка подача вам більше подобається. Рецепт повністю веганський.

Це досить простий рецепт, він виходить навіть у тих, хто не має великого досвіду приготування десертів. Зверніть увагу, рецепт не містить олії та яєць і молоко для нього потрібно рослинного походження.

Складові:

борошно (біле цільнозернове) — 2 ст.

харчова сода – 1 ч. л

розпушувач – 1 ч. л

банан — 2 шт

рослинне молоко (можна мигдальне, кокосове або соєве) — 1 ст.

кленовий сироп — 0,5 ст

ванільний екстракт – 1,5 ч. л

шоколадна крихта — 0,5 ст

вишня без кісточки — 1 ст

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів, підготуйте вибрані вами форми, можна випікати кекси у паперових формах.

Змішайте борошно, харчову соду та розпушувач. В іншому посуді змішайте розім'яті в пюре банани, молоко, кленовий сироп та ваніль. З'єднайте всі інгредієнти та перемішайте до однорідності. Додайте шоколадну стружку та вишню.

Поступово заповніть форми для випічки або формочки для мафінів. Якщо ви вибрали одну або кілька форм великого розміру – випікайте кекс протягом 24-28 хвилин, маленькі кекси – 18-24 хвилин або до золотистого кольору. Дістаньте з духовки і покладіть на тарілку. Подавайте охолодженим.

Читайте також: