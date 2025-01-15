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Банановий пудинг: рецепт вершкового десерту

Банановий пудинг: рецепт вершкового десерту

Банановий пудинг / Фото: Credits

Серед різноманіття десертів, які здатні підкорити серце, банановий пудинг займає особливе місце. Ніжний, з приємним ароматом ванілі та легким хрускотом вафель, він подарує вам справжнє задоволення. 

Рецепт цього кулінарного шедевра, опублікували на сторінці dieteticaesthetic. Цей десерт готується швидко та легко, а результат перевершить усі ваші очікування. Рецепт розраховано на дві порції.

Інгредієнти

Основні компоненти:

  • Банан 1 шт.
  • Подрібнені вафлі ¼ склянки 

Для пудингу:

  • Жирні вершки ½ склянки 
  • Згущене молоко 1 ст. л
  • Ванільний заварний крем (або пудингової суміші) 2 ч. л

Для збитих вершків:

  • Жирні вершки ½ склянки 
  • Цукор 2 ч. л
  • Цукрова пудра 2 ч. л

Приготування

  1. У невеликій чашці з'єднайте всі інгредієнти для пудингу: жирні вершки, згущене молоко та ванільний заварний крем. Використовуйте ручний спінювач або звичайний вінчик, щоб суміш стала однорідною. 
  2. В іншій мисці збийте жирні вершки разом із цукром і цукровою пудрою. Вершки мають стати густими та утворити м'які піки. Це створить повітряну текстуру, яка стане основою десерту.
  3. Змішайте пудинг і збиті вершки в одній мисці. Перемішуйте повільно, щоб зберегти ніжну текстуру.
  4. У гарній прозорій склянці чи десертній піалі почніть накладати шари.
  5. Додайте ¼ склянки приготованої суміші.
  6. Зверху викладіть подрібнені вафлі та кілька скибочок банана.
  7. Повторюйте шари, поки суміш не закінчиться.
  8. Завершіть верхівку хрусткими вафлями та банановими скибочками.

Поради:

  • Вибирайте стиглі банани — вони нададуть десерту природної солодкості.
  • Використовуйте якісні жирні вершки для збивання, щоб досягти ідеальної консистенції.
  • Для вишуканішого вигляду прикрасьте верхівку листочком м'яти чи дрібкою тертого шоколаду.

Готуйте з любов'ю, насолоджуйтесь із задоволенням та діліться цим рецептом із близькими. 

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