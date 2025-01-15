Банановий пудинг: рецепт вершкового десерту

Серед різноманіття десертів, які здатні підкорити серце, банановий пудинг займає особливе місце. Ніжний, з приємним ароматом ванілі та легким хрускотом вафель, він подарує вам справжнє задоволення.
Рецепт цього кулінарного шедевра, опублікували на сторінці dieteticaesthetic. Цей десерт готується швидко та легко, а результат перевершить усі ваші очікування. Рецепт розраховано на дві порції.
Інгредієнти
Основні компоненти:
- Банан 1 шт.
- Подрібнені вафлі ¼ склянки
Для пудингу:
- Жирні вершки ½ склянки
- Згущене молоко 1 ст. л
- Ванільний заварний крем (або пудингової суміші) 2 ч. л
Для збитих вершків:
- Жирні вершки ½ склянки
- Цукор 2 ч. л
- Цукрова пудра 2 ч. л
Приготування
- У невеликій чашці з'єднайте всі інгредієнти для пудингу: жирні вершки, згущене молоко та ванільний заварний крем. Використовуйте ручний спінювач або звичайний вінчик, щоб суміш стала однорідною.
- В іншій мисці збийте жирні вершки разом із цукром і цукровою пудрою. Вершки мають стати густими та утворити м'які піки. Це створить повітряну текстуру, яка стане основою десерту.
- Змішайте пудинг і збиті вершки в одній мисці. Перемішуйте повільно, щоб зберегти ніжну текстуру.
- У гарній прозорій склянці чи десертній піалі почніть накладати шари.
- Додайте ¼ склянки приготованої суміші.
- Зверху викладіть подрібнені вафлі та кілька скибочок банана.
- Повторюйте шари, поки суміш не закінчиться.
- Завершіть верхівку хрусткими вафлями та банановими скибочками.
Поради:
- Вибирайте стиглі банани — вони нададуть десерту природної солодкості.
- Використовуйте якісні жирні вершки для збивання, щоб досягти ідеальної консистенції.
- Для вишуканішого вигляду прикрасьте верхівку листочком м'яти чи дрібкою тертого шоколаду.
Готуйте з любов'ю, насолоджуйтесь із задоволенням та діліться цим рецептом із близькими.
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