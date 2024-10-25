Бананово-гарбузовий кекс: рецепт ароматної випічки

Цей рецепт дуже простий та не вимагає особливих кулінарних навичок, тому кожен зможе приготувати такий десерт вдома.
Ідеальний десерт до чаю, щоб насолодитися прохолодними осінніми вечорами — це бананово-гарбузовий кекс від anita_wellness. Він поєднує солодкість банана, легкий аромат гарбуза та спецій, які надають випічці неповторної затишної атмосфери.
Інгредієнти
- Гарбуз
- Банани
- 2 шт.
- Яйця
- 2 шт.
- Пшеничне борошно
- 1/2 стакану
- Борошно зеленої гречки
- 1/2 стакану
- Спеції на свій смак (кориця, коріандр)
- Розпушувач
- 1 ч.л
Приготування:
- Запечіть гарбуз 30 хв за 180°C;
- Дістаньте пюре з гарбуза, додайте банани, яйця та збийте блендером;
- В масу додайте просіяне борошно, розпушувач та спеції, змішайте та викладіть у форму. Запікайте за 180°C 40-45 хвилин.
Поради:
- Після того як кекс охолоне, можна нарізати його на порційні шматочки. Для додаткового аромату і солодкості, за бажанням, посипте верхівку цукровою пудрою або прикрасьте глазур'ю.
- Цей бананово-гарбузовий кекс може залишатися свіжим кілька днів, якщо зберігати його у герметичній упаковці при кімнатній температурі. Якщо хочете, щоб кекс зберігався довше, обгорніть його у харчову плівку та помістіть у холодильник.
- Можете додати у тісто жменю подрібнених горіхів, родзинок або шоколадних крихт, щоб додати десерту нових смакових відтінків.
@anita_wellness Бананово-гарбузовий кекс Інгредієнти: Гарбуз 2 банани 2 яйця 1/2 ст пшеничної муки 1/2 муки зеленої гречки (або пророщеної зеленої гречки) Спеції за смаком (кориця, коріандр) Розпушувач 1 ч.л. Запікаємо гарбуз 30 хв на 180С. Дістаємо пюре з гарбуза, додаємо банани, яйця та збиваємо блендером. В масу додаємо просіяне борошно, розпушувач та спеції, змішуємо та викладаємо у форму. Запікаємо при 180С 40-45 хвилин. Міксером збиваю кокосові вершки та прикрашаю зверху з горіхами та коксовим цукром (можна спробувати корицю або тростинний цукор). Якщо нормально реагуєте на молочний білок, можна використовувати вершки із звичайного молока. Смачного✨ #рецепты #кориснехарчування #тыкварецепт #pumpkinseason #recipe #healthyrecipes ♬ оригінальний звук - Anita_wellness
Бананово-гарбузовий кекс — ідеальне рішення для тих, хто хоче насолодитися домашнім затишком та смачною, ароматною випічкою. Це рецепт, який з легкістю стане одним з ваших улюблених.
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