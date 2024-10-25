Бананово-гарбузовий кекс: рецепт ароматної випічки

Цей рецепт дуже простий та не вимагає особливих кулінарних навичок, тому кожен зможе приготувати такий десерт вдома.

Ідеальний десерт до чаю, щоб насолодитися прохолодними осінніми вечорами — це бананово-гарбузовий кекс від anita_wellness. Він поєднує солодкість банана, легкий аромат гарбуза та спецій, які надають випічці неповторної затишної атмосфери.

Інгредієнти Гарбуз Банани 2 шт. Яйця 2 шт. Пшеничне борошно 1/2 стакану Борошно зеленої гречки 1/2 стакану Спеції на свій смак (кориця, коріандр) Розпушувач 1 ч.л

Приготування:

Запечіть гарбуз 30 хв за 180°C; Дістаньте пюре з гарбуза, додайте банани, яйця та збийте блендером; В масу додайте просіяне борошно, розпушувач та спеції, змішайте та викладіть у форму. Запікайте за 180°C 40-45 хвилин.

Поради:

Після того як кекс охолоне, можна нарізати його на порційні шматочки. Для додаткового аромату і солодкості, за бажанням, посипте верхівку цукровою пудрою або прикрасьте глазур'ю.

Цей бананово-гарбузовий кекс може залишатися свіжим кілька днів, якщо зберігати його у герметичній упаковці при кімнатній температурі. Якщо хочете, щоб кекс зберігався довше, обгорніть його у харчову плівку та помістіть у холодильник.

Можете додати у тісто жменю подрібнених горіхів, родзинок або шоколадних крихт, щоб додати десерту нових смакових відтінків.

#кориснехарчування #тыкварецепт #pumpkinseason #recipe #healthyrecipes ♬ оригінальний звук - Anita_wellness @anita_wellness Бананово-гарбузовий кекс Інгредієнти: Гарбуз 2 банани 2 яйця 1/2 ст пшеничної муки 1/2 муки зеленої гречки (або пророщеної зеленої гречки) Спеції за смаком (кориця, коріандр) Розпушувач 1 ч.л. Запікаємо гарбуз 30 хв на 180С. Дістаємо пюре з гарбуза, додаємо банани, яйця та збиваємо блендером. В масу додаємо просіяне борошно, розпушувач та спеції, змішуємо та викладаємо у форму. Запікаємо при 180С 40-45 хвилин. Міксером збиваю кокосові вершки та прикрашаю зверху з горіхами та коксовим цукром (можна спробувати корицю або тростинний цукор). Якщо нормально реагуєте на молочний білок, можна використовувати вершки із звичайного молока. Смачного✨ #рецепты

Бананово-гарбузовий кекс — ідеальне рішення для тих, хто хоче насолодитися домашнім затишком та смачною, ароматною випічкою. Це рецепт, який з легкістю стане одним з ваших улюблених.

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