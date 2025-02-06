Бананово-шоколадні кекси: рецепт ідеального десерту

Цей простий рецепт бананово-шоколадних кексів дозволяє насолодитися справжнім смаком домашнього десерту, який має апетитний вигляд і дарує незабутні смакові емоції.

Якщо ви шукаєте легкий та смачний десерт, який ідеально пасуватиме до склянки холодного молока чи какао, цей рецепт стане справжнім відкриттям. На сторінці stohantsevayuliia розповіли, як легко приготувати вдома кекси, щоб насолодитися ароматним смаком свіжоспеченої випічки, яка поєднує ніжність бананів, легку солодкість та шоколадний відтінок.

Інгредієнти Банани 4 шт. Коричневий цукор 70 г Білий цукор 50 г Яйця 2 шт. Сіль Ванільний екстракт Кориця 1/2 ч.л Сода 1/2 ч.л Оцет 1 ст.л Горішки 50 г Шоколад 30 г Борошно 220 г Вершкове масло 50 г

Приготування

У великій мисці змішайте всі зазначені інгредієнти, подавивши стиглі банани. Додайте яйця, дрібку солі, ванільний екстракт і корицю. Додайте борошно та розтоплене вершкове масло, обережно перемішуючи всі інгредієнти до однорідної консистенції. Перед випіканням підготуйте форми для кексів. У форми викладайте по 2 столові ложки тіста, не заповнюючи їх до самого краю. Розігрійте духовку до 180°C і випікайте кекси протягом 25 хв. Час випікання може варіюватися залежно від духовки, тому перевірте готовність кексів дерев'яною шпажкою — якщо вона виходить чистою, кекси готові.

#кекси #банановікекси #банани ♬ оригінальний звук - _lady.stegantseva_ @stohantsevayuliia У мисці я змішала всі ці інгредієнти - банани 4шт. - цукор 120г. (коричневий 70г. білий 50г.) - два яйця - дрібка солі - ванільний екстракт - кориця 1/2ч.л. - сода 1/2ч.л. + оцет 1ст.л. - горішки 50г. - шоколад 30г. - борошно 220г. - вершкове масло 50г. Випікала у формах для кексів 25хв. 180 градусів, духовка була вже розігрітою У форми я викладаю по 2ст.л. тіста, не до кінця заповнюю форми для кексів #рецепт

Легке приготування, якість інгредієнтів і ретельно збалансовані смаки роблять кекси ідеальним варіантом для тих, хто хоче додати яскравих моментів у повсякденне життя.

Смачного!

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