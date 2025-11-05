Банановий хліб із полуницею та білим шоколадом: рецепт оригінальної випічки

Банановий хліб із полуницею і білим шоколадом / instagram.comvalya__saenko / © Instagram

Фудблогерка Валентина Саєнко, відома своїми оригінальними рецептами солодкого, поділилася варіацією улюбленого класичного десерту — бананового хліба з полуницею і білим шоколадом. Простий, ароматний, вологий і водночас ніжний, цей солодкий хліб закохує з першого шматочка.

Головний інгредієнт — банани, які вже перестигли. Саме вони надають випічці природної солодкості, ніжної текстури та насиченого аромату. Додайте до цього масло, білий шоколад, свіжу полуницю — і отримаєте десерт, який балансує між класикою та літнім флером.

Інгредієнти вершкове масло 120 г цукор 200 г яйця 2 шт. банани 3 шт. борошно 250 г полуниця 200 г білий шоколад 100 г сода 1 ч. л. розпушувач 5 г

Приготування

Збийте масло з цукром до білого пухкого стану. Додайте по одному яйця, продовжуючи збивати після кожного. Маса має стати однорідною і блискучою. Додайте бананове пюре. Всипте борошно, соду й розпушувач. Обережно перемішайте. Додайте білий шоколад і полуницю, попередньо обсипану борошном, щоб вона не опустилася на дно під час випікання. Викладіть тісто до форми, застеленої пергаментом. Декоруйте зверху скибочками банана та рештою білого шоколаду. Випікайте за температури 180°C близько 60 хв. Перевірте готовність дерев’яною шпажкою. Вона має виходити сухою, а сам хлібчик залишається вологим усередині.

Дайте хлібу повністю охолонути, перш ніж діставати його з форми, так він не зламається і збереже ідеальну текстуру.

Поради

Якщо полуниця не сезонна, можна замінити її замороженою чи навіть малиною.

Для насиченого смаку додайте трохи ванілі чи кориці.

Щоб хліб мав гарний вигляд, посипте верх пелюстками мигдалю або цукровою пудрою.

Якщо у вас є три перестиглі банани — це не проблема, а привід для радості, адже саме з них народжується найсмачніший банановий хліб.