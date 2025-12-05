Банановий пудинг з полуницею та чизкейком: десерт, який підкорює з першої ложки

Банановий пудинг з полуницею та чізкейком tiktok.com_@thesapor

Це солодке поєднання ніжного пудингу, свіжих фруктів, хрусткого печива та шматочків кремового чизкейка створює вибух смаку, який ідеально підходить для будь-якої вечірки, сімейного вечора чи просто як маленька насолода для себе, а про його рецепт розповіли на сторінці the sapor.

Інгредієнти французький ванільний пудинг 1 пакет чизкейк пудинг 1 пакет холодне молоко 4 склянки (близько 1 л) згущене молоко 1 банка ванільний екстракт 2 ч. л жирні вершки 450 мл цукрова пудра 45 г ваніль 1 ч. л великі банани 4 шт. полуниця 450 г печиво 190 г ванільне печиво 160 г класичний чизкейк 450 г полуничний сироп

Приготування

У великій мисці змішайте банку згущеного молока з холодним молоком і ретельно збийте вінчиком. Додайте пакет французького ванільного пудингу та пакет чизкейкового пудингу, змішайте до однорідності. Накрийте та поставте у холодильник на 25 хв. В окремій мисці збийте холодні вершки з цукровою пудрою та ванільним екстрактом до стійких піків. Дістаньте пудинг з холодильника та обережно введіть у нього збиті вершки, по трохи, щоб маса залишалась ніжною та повітряною. Велику форму для десерту вистеліть шаром змішаного печива. Викладіть шар пудингу, рівномірно розподіліть. Додайте полуницю, банани, крихти печива, шматочки чизкейка та трохи полуничного сиропу. Повторюйте шари за бажанням. Завершіть пудинг залишками пудингової маси, додайте полуничний сироп і обережно розведіть його ложкою для ніжних візерунків. Накрийте та поставте у холодильник на ніч, так десерт стане ще ніжнішим і насиченішим смаком. Перед подачею прикрасьте залишками печива, шматочками чизкейка, ягодами та додатковим сиропом.

Банановий пудинг з полуницею та чізкейком — це не просто десерт, це маленький святковий ритуал. Його приготування дарує задоволення, а подача — справжню насолоду очам і смаковим рецепторам. Він поєднує в собі текстури та смаки: ніжний пудинг, солодкі фрукти, хрустке печиво і кремовий чизкейк.

Навіть якщо ви не готуєте щодня, цей десерт легко перетворити на зірку будь-якого столу, яка точно вразить гостей чи близьких. Спробуйте та переконайтеся, що свято починається з десерту.